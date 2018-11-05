Ayakkabıcılarda konkordatoya devam: Şimdi de Riccardo Colli...

Ayakkabı sektöründe 1965'ten bu yana faaliyet gösteren, Eser Ayakkabıcılık ve bağlı iki şirket için konkordato talep edildi. Riccardo Colli markası ile üretim ve ihracat yapan şirket, ayakkabı sektörünün tanınan firmalarından biriydi.

Hotiç, Yeşil Kundura, Beta gibi sektörün bilinen markalarının yaptıkları konkordato başvuruları sonrası, benzer bir başvuru da Eser Ayakkabıcılık adına yapıldı.

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. AŞ, Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik AŞ ve Eserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi. Mahkeme, şirketin talebini kabul edip üç aylık geçici mühlet verdi.

Eser Ayakkabıcılık1965 yılında, Kars'tan İstanbul'a göç eden Şinasi Şamdanlı tarafından kurulmuştu. Şirket, ayakkabı imalatında ikinci kuşağın yönetime gelmesiyle markalaşma projesine imza atmıştı. İtalya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkeye kendi tescilli markası Riccardo Colli olarak ihracat yapan şirket, sektörün tanınmış firmalarından biriydi.