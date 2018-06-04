Avrupa’nın iki büyük bankası birleşme arayışında

İtalyan UniCredit bankasıyla Fransız rakibi Société Générale birleşmeye hazırlanıyor. Avrupa’daki iki büyük bankanın birleşmesinin beraberinde başka birleşmeleri de getirmesi bekleniyor.

İtalyan UniCredit bankasıyla Fransız Société Générale (SocGen) birleşmeye hazırlandığı ancak tarafların birleşme planlarını İtalya’daki belirsiz siyasal tablo sebebiyle 18 ay ertelediği belirtiliyor.

Financial Times’ın haberine göre, UniCredit’in Fransız CEO’su Jean-Pierre Mustier, eskiden yatırım bankası olan SocGen'i, yatırım bankacılığını ve Doğu Avrupa operasyonlarını desteklemek adına ideal bir ortak olarak görüyor. SocGen içinse bu anlaşmanın başlıca avantajlardan biri, hem perakende hem de kurumsal bankacılıkta İtalya ve Almanya'da lider konumunu kazanıyor olmak.

Finans uzmanlarına göre, Mustier'in SocGen konusuna odaklanması, geçen yıl İtalyan bankasının 14 milyar euro tutarındaki sermaye artırımıyla birlikte belirgin oldu.

BİRLEŞME KOLAY OLMAYACAK

Anlaşmanın önündeki engellerden biriyse İtalya’nın şu dönem içinden geçtiği siyasal süreç. Geçtiğimiz seçimlerde AB’ye karşı “şüpheci” yaklaşan Beş Yıldız ve Kuzey Ligi koalisyonunun zaferi ve bu koalisyonun yabancılara ait olan İtalyan firmalarına yönelik tutumunun bu anlaşmanın önüne taş çıkartması beklentiler arasında.

Öte yandan, Financial Times’a konuşan bankacılar, iki tarafın da en azından bir sene içerisinde anlaşma yapabilecek konumda olmadığını vurguladı. Konuya dair yorum yapan uzmanlar SocGen’in Libor Skandalı'ndan sonra herhangi bir anlaşma yapabilecek durumda olmadığını belirtti. Libor (Londra Bankalar Arası Önerilen Faiz Oranı) Skandalı'ndan sonra SocGen’in hisseleri %13 değer kaybetmişti.