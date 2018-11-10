AVM inşaatında iskele çöktü, 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalıştığı AVM inşaatında 40 metre yüksekliğindeki 12’inci katından düşen 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı AVM inşaatında 40 metre yüksekliğindeki 12'inci katından düşen 20 yaşındaki kalıp ustası Mustafa Uzun yaşamını yitirdi.

Olay Nazilli merkez Yeni Mahalle 140 sokakta bulunan eski köy garajı yerinde yükselen AVM inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatın yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki olan 12'inci son katının kalıplarını çakmakta olan Mustafa Uzun, bastığı kalıbın çökmesi sonucu dengesini kaybetti. Beline bağlı güvenlik halatına rağmen üzerinde durduğu kalıplarla birlikte alt kısma yerleştirilen güvenlik ağını da parçalayarak zemine çakılan Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç işçinin cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Uzun'un mesai arkadaşları, yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı. Uzun'un çalışmak için bir süre önce Ordu'dan Nazilli'ye geldiği öğrenildi.

FİRMA İŞÇİYİ SUÇLADI: İŞÇİ KARDEŞİMİZ KENDİ BAŞINA İNİSİYATİF ALARAK...

Yeni Yapı A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Projemizde yaşanan elim kaza sonucu, kaba yapı taşeron firmanın bünyesinde bulunan işçi kardeşimiz Mustafa Uzun’u kaybettik. Olay 7. katta bulunan dikey kolon elemanlarının kalıp montaj işlemi esnasında gerçekleşmiştir. Bu tip bir yapıda, kalıp sistemlerinin ağır olması dolayısıyla montaj ve söküm işlemlerinin kule vinç marifetiyle yapılması gerekirken; ne yazık ki işçi kardeşimizin kendi başına inisiyatif alarak montaj işlemini kule vinç olmadan yapmaya yeltenmesi, kalıp malzemesi ile birlikte kontrolünü kaybetmesine neden olmuştur. Kalıp malzemelerinin döşeme çevresinde bulunan ilk kademe koruma bariyerini yıkması sonucu Mustafa Uzun bu malzemeler ile birlikte boşluğa düşmüştür. Akabinde yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan güvenlik ağlarına takılıp kalmış; fakat kalıp malzemesinin düşerek güvenlik ağını parçalaması sonucu zemin kata düşmüştür. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır. İş güvenliği kuralları gereği işe girişler için gerekli raporlar, eğitimler, kişisel koruyucu donanımları teslimleri ve diğer tüm prosedürler yerine getirilmiş; bu işlemlerle ilgili belgeler de adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca kaba yapı ve iş güvenliği hizmeti veren taşeron firmalarda yapmış olduğumuz denetim ve kontrollerden sonra gerekli yaptırım ve uygulamaları devreye sokacağımızı bildirmek isteriz. Hukuki süreç henüz tamamlanmamış olup incelemeler itinayla devam etmektedir. İşçi kardeşimiz Mustafa Uzun’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, tüm çalışma arkadaşlarına ve proje ekibine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.