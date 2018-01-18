Avcılar Belediyesi işçileri: Maaşlar ödensin, bıçak kemikte!

İstanbul'da CHP’li Avcılar Belediyesi, Fen İşlerine bağlı baş şoförlük, destek hizmetleri ve park bahçeler müdürlüğü bölümlerinde çalışan taşeron işçilerin ücretlerini üç aydır ödemiyor.

İstanbul'da CHP’li Avcılar Belediyesi, Fen İşlerine bağlı baş şoförlük, destek hizmetleri ve park bahçeler müdürlüğü bölümlerinde çalışan taşeron işçilerin ücretlerini üç aydır ödemiyor.

Maaşları üç aydır ödenmeyen Avcılar Belediyesinin taşeron işçileri, belediye önünde açıklama yaptı. Ücretlerin iki yıldır düzenli ödenmediğini söyleyen Belediye İş Sendikası İstanbul 2 Nolu şube başkanı Erol Özdemir, “Üyelerimizin birikmiş alacaklarının derhal ödenmesini istiyoruz” dedi.

Özdemir, “Taşeron işçisi arkadaşlarımızın tek geçim kaynakları olan maaşları iki yıldır düzensiz olmak üzere son üç aydır hiç ödenmiyor. İşçi arkadaşlarımız evlerine ekmek götüremiyor, çocuklarına harçlık veremiyor, kira ödeyemiyor, bazen çocukları doysun diye aç yatıyor. Peki bunların sorumlusu olan Avcılar Belediye yönetimi ne yapıyor? Koskocaman bir hiç” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye de seslenen Özdemir şunları söyledi:

“Üyelerimizin birikmiş alacaklarının derhal ödenmesini, sendikal rekabet adı altında üyelerimiz işçilere baskı yapan yöneticilerini sahadan çekmesini, işçilerin özgür iradesiyle sendika seçme hakkına karışılmamasını istiyoruz. Aksi halde yaşanacak olumsuzluklardan sorumlu olmayacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.”