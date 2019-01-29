Almanya’nın dev otomobil markalarından Audi’de üretim durdu. Ingolstadt Kenti’ndeki fabrikada araçlara motor takılamadığı için, 10 bine yakın işçi iki gün iş bırakacak.

Almanya’nın dev otomobil markalarından Audi’de üretim durdu. Üretimin durmasının nedeni ise, Audi ve bazı VW modellerine motor üreten Macaristan'daki Györ fabrikasında başlayan grev. Şu anda, binden fazla A3, A4, A5 ve Q2 model araç motoru olmadığı için banttan indirilemiyor.

YÜZDE 18 ZAM İSTİYORLAR

Şu ana kadar 40 saatlik çalışmanın aksadığı belirtilirken, grevin biteceği söylenen çarşamba günü ise üretimin devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Györ fabrikasında, benzinli, mazotlu ve elektrikli araçlar için motor üretiliyor. Bu motorlar sadece Audi'ye değil VW'ye de gönderiliyor. Györ çalışanları, maaşlarına yüzde 18 oranında zam istiyor. Çalışanlar, Batı Avrupa'daki ücret standardına yaklaşmayı arzuluyor.

Reuters'ın haberine göre, Alman sendikaları da, bu talepleri haklı buluyor ve Macar işçilere destek veriyor. Neckarsulm'da üretilen Audi'nin lüks versiyonu A8 için ise hafta ortasına kadar motor kaldığı belirtiliyor. Brüksel'de üretilen elektrikli araç Audi e-Tron'un üretiminde ise bir aksama olmadığı açıklandı.

Sendika Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Audi’nin dev Macar tesisinin haftasonu boyunca greve artan desteği, sendikaların pazartesi günü yaptığı açıklamada, malzemelerin aksamasının otomobil üreticisinin Almanya’daki dev fabrikasında üretiminin durmasına yol açtığını söyledi.

AHFSZ sendikası sözcüsü Tibor Szimacsek, üyelerini Perşembe günü Gyor fabrikasından 9 bin kişiyi maaşları tartışmaya çağıran çağrıda bulundu. Yetkili, iki tarafı da 13 binden fazla çalışanı olan ve Audi'nin en büyüklerinden biri olan tesisteki bir anlaşmaya yaklaştırmayacağını belirtti. Pazartesi günü, tesiste yaklaşık 4.500 işçinin bir araya geldiğini söyleyen Szimacsek, büyük grevlerin nadir görüldüğü Macaristan'daki alışılmadık derecede güçlü bir işgücü gösterisine destek verdiğini söyledi. Audi katılım hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bir şirket sözcüsü, grevde, Audi'nin Almanya'daki Ingolstadt kentindeki motorlarında hayati bir bileşen bulunmamasından dolayı Almanya'daki Inglustadt'daki ana tesisinde kapanmaya yol açtığını söyledi. Audi, Volkswagen grubunun bir üyesi.

Audi sözcüsü Judit Mithay-Marko, Reuters'e, şirketin bir anlaşma için çaba göstermeye devam ettiğini ve yedinci maaş teklifini haftasonunda sunduğunu söyledi.

Macaristan ekonomisi son iki yılda yüzde 4'ten fazla büyüdü ve otomobil üreticilerine ve taşeronlarına giderek daha fazla bağımlı oldu. Bir yerel iktisatçıya göre Audi’nin Macar işletmesi, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılalarına yaklaşık yüzde 1,4 oranında katkıda bulunuyor. Şirket verilerine göre, 2017'deki 8,3 milyar dolar (6,31 milyar lira) net gelir, Audi’nin küresel alımının yaklaşık yüzde 12’si oldu. Daimler, Suzuki ve General Motors'un Macaristan'da da birimleri var ve BMW geçen yıl büyük bir fabrika kurmayı taahhüt etti.

İŞÇİLER: ZAM ÖNERİLERİ KABUL EDİLEMEZ

Gyor kentindeki Audi fabrikalarında toplam 13 bin işçi çalışıyor.7300 işçiyi temsil eden Audi Macaristan Bağımsız Sendikası, işçilerin yaşam standartlarını asgari anlamda iyileştirecek makul zammın aslında %40 oranında olduğunu söylüyor. Buna rağmen taleplerini şimdilik %18 ile sınırladıklarını belirten sendika yönetimi, Audi yönetiminin 2019 ve 2020 için %10 + %10 zam önerisinin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Audi, Mercedes, Suzuki ve Opel gibi otomotiv tekelleri Macaristan ekonomisinin lokomotifi durumundalar. Orban yönetimi, işgücü maliyetlerini düşük tutarak otomotiv tekellerini memnun etmeye çalışıyor. Volkswagen’in bir parçası olan Audi bu sayede Macaristan’a milyarlarca avroluk yatırımlar yaptı. Audi Macaristan işçileri 2018’de yaklaşık iki milyon motor ve 100 bin araç ürettiler ve şirketin büyük kârlar elde etmesini sağladılar. Ancak Macar işçiler Avrupa’nın diğer ülkelerindeki işçilere göre çok daha düşük ücret alıyorlar. Çok daha uzun saatler boyunca çalışıyorlar.