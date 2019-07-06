Ataşehir Bilgi Koleji Öğretmen Komitesi: Haklarımızı alana dek mücadeleyi sürdüreceğiz

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’nda yer alan Özel Ataşehir Bilgi Koleji Öğretmen Komitesi bir açıklama yaparak haklarını alana dek mücadeleye devam etme kararlılığını duyurdu.

Patronların Ensesindeyiz Özel Ataşehir Bilgi Koleji Öğretmen Komitesi bir açıklama yaparak haklarını alana dek mücadeleye devam etme kararlılığını duyurdu.

Özel Ataşehir Bilgi Koleji’nde haksızlığa uğrayan öğretmenler komite kurmaya ve Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’nda yer almaya karar vermişti.

Öğretmenler, önceki açıklamalarında okullarında yaşadıkları haksızlıkları sıralamış ve maruz kaldıkları baskıyı anlatmışlardı. Öğretmenler, son gelişmeleri değerlendirdikleri toplantılarında konuya ilişkin açıklama yayımladılar.

Açıklama şöyle:

"PE ÖZEL ATAŞEHİR BİLGİ KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ AÇIKLAMASIDIR:

Özel Ataşehir Bilgi Koleji Öğretmen Komitesi olarak çok kısa bir süre önce yaptığımız açıklamada okul içerisinde yaşanan süreçten ve öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları kötü koşullardan bahsetmiştik. Bu açıklamada bahsettiğimiz haklarımıza saldırılar, açıklamadan sonra da esas olarak sürdürüldü ve öğretmenler geçen zamanda yeni sindirilme çabalarına maruz kaldı.

Bu anlamda, Özel Ataşehir Bilgi Koleji Öğretmen Komitesi olarak bu geçen süreçte karşı karşıya kaldığımız olumsuzluklardan da bahsetmek bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.

02.07.2019 tarihi itibari ile Bilgi Koleji patronu Ahmet Çevik kendi belirlediği sözcü öğretmen aracılığı ile bir uzlaşma sürecine girmek maksadıyla görüşme düzenlemiştir. Bu görüşmede, yasal olarak sürecin başladığından, öğretmenlerle belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığı için sözleşmelerinin Ağustos ayının sonunda otomatik olarak biteceğinden ve öğretmenlerin bir yılı dolmadığı için yasal olarak izin haklarının olmadığından bahsetmiştir.

Bununla birlikte, patron sunmuş olunan teklifin herkese sunulmadığını belirtmiş ve yaptığı teklifin kabul edilmemesi durumunda 'Ben adım attıkça daha fazlasını isteyen bir kadro olacağını düşüneceğim' diyerek, 'maaş almak istiyorsanız okula gelmek zorundasınız', 'tatil hakkınız yok' ve 'eğer bu süreçte de sonuca ulaşamazsak artık birebir görüşmelere başlayacağız' gibi cümlelerle bizleri yıpratma çabasını sürmüştür.

Buna ek olarak, Haziran ayının sonuna kadar okula gelmemize rağmen; patron,

'Bu teklifimizi kabul etmeyen öğretmenlere Haziran maaşını da vermeyeceğiz ve iş mahkemesine gideceğiz',

'Eğer Temmuz ve Ağustos maaşlarını almak istiyorlarsa kesinlikle öğretmenlerin okula gelmeleri gerekir', diyerek biz öğretmenleri yıldırmaya çalışmaktadır. Sözleşme yenileyen öğretmenlerin okul yönetimi tarafından çoktan tatile gönderilmesine rağmen!

Daha önce, sözleşmelerimizden doğan haklarımızı istediğimizde 'Bağış mı istiyorsunuz?' diyen patron Çevik, görüşmede bu söyleminin arkasında durduğunu belirterek 'Bana göre tatilde maaş talebinde bulunmak bağış istemektir' demiş ve bazı öğretmenlerin gerekli mahkeme dosyasının hazırlandığını, tek taraflı ve haklı fesih için gerekçelerinin olduğunu söyleyerek öğretmenleri tehdit etmiştir.

Tüm bunlarla beraber hergün farklı bir yıpratma yöntemi ve teklif ile gelen patron ve okul yönetimi 'Temmuz ve Ağustos aylarında gelmeyin, biz maaşını verelim, sigortanızı yatıralım. Karşılığında ise ileride yapacağımız bursluluk sınavları için bizlere soru havuzu oluşturmak amacı ile tatil esnasında ve günlük 35 soru hazırlayın' diyerek tatilimizi gasp etmek için yeniden harekete geçmiştir. Yapmamız istenilen soruların ise 'özgün, nitelikli, kaliteli ve telif haklarının tamamı kuruma ait olan' bir şekilde hazırlanılması istenmiş ve buna uymayanlara ücret ödemesi yapılmayacağı biz öğretmenlere iletilerek bu maddeler bir anlaşma ile protokol altına alınmak istenmiştir. Bu protokolün ise, anlaşma olduğu takdirde komitemizin yaptığı açıklamaların Patronların Ensesindeyiz internet sitesinden ve sosyal medya paylaşımlarından kaldırılması karşılığında olacağı da, bir madde konulmak suretiyle, belirtilmiştir.

Öğretmenlerin önerilen teklifleri reddetmesinin etkisiyle, bahsedilen protokol tarafımıza bireysel olarak sunuldu. Ancak protokolün bir nüshası kesinlikle tarafımıza verilmeyecek ve üzerinde hazırlanacak soru sayısı yer almayacak şekilde hazırlanmıştı. Bu protokol, sorular teslim edilmediği takdirde kesinlikle ödeme yapılmayacak notu ile hazırlanmıştı.

'Protokolü kabul etmezseniz sözleşmenizi bugün itibari ile fesih ediyoruz' denilerek yeni bir tehdit ile karşı karşıya bırakıldık. Buna ek olarak, protokolü düşünüp karar vermemiz için asla süre tanınmadı ve hemen karar vermemiz gerektiği belirtildi. Protokolü kabul etmeyen biz öğretmenlere dayatılan fesih belgesinde ise, fesih gerekçesi olarak 'iş giriş çıkışlarına dikkat etmemek ve verilen işi yapmama' gibi gerçek olmayan ifadeler yer almaktaydı. Tüm öğretmenlere sunulan belgede de aynı ifade yer almaktadır.

Biz, sürecin hemen başında PE Özel Ataşehir Bilgi Koleji Öğretmen Komitesi kuruluş açıklamamızda dediğimiz gibi, yeniden ve altını çizerek belirtmek istiyoruz: Patron ve okul yönetimi tüm bunları öğretmenleri yıpratmak, korkutmak ve haklarımızı elimizden almak için yapmaktadır. Ancak biz, haklarımızı alma konusunda bir arada davranacağız ve bunda en ufak bir tereddüt yaşamıyoruz. Patron ve okul yönetimi bizi asla yıldıramayacak!"