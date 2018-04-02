Ataşehir Belediyesi'nde taşeron işçiler işten çıkarılıyor!

AKP'nin taşeron işçiye kadro oyunu işçileri işsiz bırakmaya devam ediyor. CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde taşeron işçiler işten çıkarılmaya başlandı.

Ataşehir Belediyesi'nde taşeron işçisi olarak çalışan emekçiler işten çıkarılıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü mesai bitiminden sonra valilikten yapılan açıklama ile 260 işçinin kadroya alınmayacağı bildirilmişti.

Konuya ilişkin işten çıkarmalar bugün başladı. İşçilerin tek tek İnsan Kaynaklarına çağrılıp işten çıkarıldığı öğrenildi.

Belediye koridorlarında gergin şekilde bekleyen emekçiler, "Hâlâ sonucu gelmeyen 500 kadar işçi var. 2 bin 500 kişi tedirginlikle bekliyoruz" açıklaması yaptı.

İçeride herhangi bir tepkiye karşı, koridorda zabıtaların gezindiği belirtiliyor.