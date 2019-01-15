Askeri tank palet fabrikasından sonra gözünü Atatürk Havalimanı'na dikti!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan patronlardan Ethem Sancak'ın, Atatürt Havalimanı işletmeciliğini alabilmek için Bonair ile ortak çalışma yürüttüğü öğrenildi. BMC patronu Sancak, geçtiğimiz günlerde de Arifiye'deki askeri tank palet fabrikasının işletmeciliğini devralmıştı.

Sakarya Arifiye'deki askeri tank palet fabrikasının işletmesini 25 yıllığına alan BMC'nin patronu Ethem Sancak, şimdi de Atatürk Havalimanı'nın yeni işletmecisi olmak istiyor. Airport Haber adlı havacılık haber sitesi yazarı Murat Herdem'in aktardığı kulis bilgisine göre, Ethem Sancak Atatürk Havalimanı’na göz dikti. Zira Atatürk Havalimanı’ndaki havayolu şirketleri İstanbul Havalimanı’na taşındıktan sonra, işletmeci firma TAV’ın sözleşmesi feshedilecek. TAV’ın sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Atatürk Havalimanı’ndaki genel havacılık terminalinin işletmesini alabilmek için Ethem Sancak, Bonair ile ortak çalışma yürütüyor. İLGİLİ HABER Erdoğan: Özelleştirmedik, BMC'ye devrettik!