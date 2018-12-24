Askeri fabrikanın özelleştirilmesine karşı işçiler eylemde

Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan Sakarya Arifiye'deki askeri tank palet fabrikasının satılmasına işçiler tepki göstermeye devam ediyor. Ellerinde dövizlerle eylem yapan işçiler, fabrikanın özel sektöre devredilmesini kabul edilemez bulduklarını açıkladılar.

Donanma Komutanlığı'ndaki Gölcük Tersanesi'nde çalışan Harb-İş Kocaeli şubesi üyesi işçiler, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. İşçiler, ellerindeki dövizlerle özelleştirme kararını eleştirirken, Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, "Askeri fabrikalar milli servettir, işçinin ve emekçinin evidir" dedi.

Gölcük Tersanesi'nde çalışan işçiler, Anıtpark Meydanı'nda toplanıp Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi.

Harb-İş Kocaeli Şubesi üyesi işçiler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle özelleştirme kararını eleştirirken, askeri fabrikaların kendilerinin evleri olduğunu söyledi. Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Yıldız da yaptığı konuşmada özelleştirmeye tepki gösterdi.

Yıldız, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 20 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 481 sayılı karar ile sendikamızın örgütlü olduğu Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika Genel Müdürlüğü'ne ait, Sakarya Arifiye'de bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü iş yeri maalesef özelleştirme kapsamına alınmıştır. Türk Harb-İş Sendikası olarak bizler söz konusu karar olan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 25 yıllığına işletme hakkı, özel sektöre devredilme kararını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Kurulduğu 1975 yılından bugüne Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde milli savunma sanayine ciddi katkıları bulunan bu iş yerimizin ani bir kararla özelleştirme kapsamına alınması ve bu karar ile ilgili hiçbir yetkiliden açıklama yapılmaması, 714'ü işçi olmak üzere 927 personeli derinden üzmüştür. 3-5 bürokratın şahsi heveslerine, ülke savunmasının kaderi teslim edilemez. Bu teslimiyetçi anlayıştan ve bu yanlış karardan dönünüz. Bizlere tatminkar açıklama yapılana kadar ve bu karardan dönülene kadar tüm üyelerimiz ile geleceğimize sahip çıkmak için her türlü hukuki yolları ve üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.