Asgari ücretin alım gücü: Soğan karşısında eridi, şans oyunlarında arttı!

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezinin yaptığı araştırmaya göre asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü bir yılda yüzde 3,3 düştü. Buna göre alım gücü en çok yüzde 61 ile soğanda düştü. Alım gücünün arttığı ilk ürün ise yüzde 246 ile şans oyunları oldu.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi BİSAM'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, TÜFE ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü bir yılda yüzde 3,3 düştü.

SOĞANDA ALIM GÜCÜ KAYBI YÜZDE 61 OLDU

Araştırmanın sonuçlarına göre, asgari ücretlinin alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında gelen soğanda bir yıllık alım gücü kaybı yüzde 61'i buldu.

BİSAM araştırmasının sonuçlarına göre, aynı dönemde pırasada alım gücü kaybı yüzde 50, ıspanaktaki alım gücü kaybı yüzde 46, patlıcandaki alım gücü kaybı yüzde 38, patatesteki alım gücü kaybı yüzde 46, sivri biberde alım gücü kaybı yüzde 43, sarımsaktaki alım gücü kaybı yüzde 21 oldu.

Asgari ücretli alım gücünü tavukta 5 kilogram, yumurtada 135 adet kaybetti.

TEFLON MUTFAK EŞYALARINDA KAYIP YÜZDE 38

Asgari ücretlinin yüksek düzeyde alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin bazıları için kayıp oranları; teflon mutfak eşyaları yüzde 38, kalemde yüzde 11,25, kömürde yüzde 9,7, buzdolabında yüzde 18,5, bilgisayarda yüzde 17,5, okul defterinde yüzde 12 oldu.

ALIM GÜCÜNÜN ARTIRILDIĞI İLK 5 ÜRÜN

Asgari ücretlinin alım gücünü artırdığı ilk üç ürün ise yüzde 246 ile şans oyunları, yüzde 117 ile kablo özel yayın hizmetleri ve yüzde 78 ile sağlık sigortası oldu.

Asgari ücretlinin alım gücünü arttırdığı ilk beş ürün ise sırasıyla şans oyunları, kablo özel yayın hizmetleri, koli gönderme ücreti, sağlık sigortası ve nohut oldu. Asgari ücretlinin alım gücü nohutta bir önceki yılın aynı ayına göre 96 kilo arttı.