Asgari ücret zammı sıfırlandı: Açlık sınırı 2008 liraya çıktı!

Türk-İş tarafından yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçları açıklandı. Açlık sınırı iki bin 8 liraya çıkarken, yoksulluk sınırı ise 6 bin 543 lira oldu.

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ocak ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 2 bin 8 TL'ye yükseldi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.542,88 TL oldu.

Ocak ayında mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 3,48, 12 ayda yüzde 24,34 olarak gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET 2020, AÇLIK SINIRI 2008...

AKP tarafından 2019 yılı asgari ücreti 2020 lira olarak açıklanırken, bu rakam büyük "müjde" olarak duyurulmuştu. Yüksek enflasyon rakamları daha ilk ayda asgari ücrete yapılan zammı neredeyse sıfırlarken, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2008 liraya çıktı.

Türkiye'de binlerce işçi asgari ücretin de altında maaşla çalışmaya zorlanırken, Şubat ayında açlık sınırının asgari ücretin üstüne çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.