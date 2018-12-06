Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı 13 Aralık'ta

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme kapsamındaki ilk toplantısı bugün yapıldı. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer aldı. 'Bu maaşla olmuyor" diyen Gülden Görmez, insanca yaşam sağlayacak bir asgari ücret talep ettiklerini söyledi. İkinci toplantı 13 Aralık'ta yapılacak.

İşçi, patron ve hükümet temsilcileri, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti görüşmek üzere bugün Ankara’da toplandı. İşçi konfederasyonları, asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerinde belirlenmesini talep ediyor. 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret halen 1603 TL.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıya, ilk kez asgari bir ücretle geçinen işçi de katıldı. Asgari ücretli Gülden Görmez, Türk-İş heyetinde yer aldı.

Bakan Selçuk konuşmasında, sürdürülebilir, kalkınmayı tesis edecek şekilde alt sınırı daha ideal’bir hale getirmek istediklerini söyledi. Selçuk, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı” dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise yaptığı açıklamada, “AGİ dahil asgari ücret 1603 lira. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretli her ay artan enflasyona karşı eksik ücret almaktadır. Satın alma gücü insanların daha da gerilemektedir. Asgari ücretlinin net ücreti vergi nedeniyle eksilmektedir” eleştirisinde bulundu.

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ GÖRMEZ: BORCU BORÇLA ÇEVİRİYORUZ

Asgari ücret komisyonu toplantısına Türk-İş heyetiyle katılan Gülden Görmez, “Asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaşla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaşayabilelim” dedi.

Yalova Üniversitesinde özel güvenlik olarak asgari ücretle çalıştığını söyleyen Görmez, çocuğunun birinin üniversite de okuduğunu, bir diğerinin ise lise ikiden ayrıldığını belirtti.

Görmez yaşam şartlarını ve beklentilerini şöyle anlattı: “Oğlumuza formasını aldım ama hırkasını alamadım. ‘Onu da bir ay sonra alırız’ demiştim. Okul yönetimi ‘prosedür gereği, o forma giyilmek zorunda’ diyerek sürekli oğlumu uyardığı için, oğlum da gurur meselesi yaptı bir daha gitmedi. Bunu bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum. 2 tane kredi kartım var. Şu an ikisi de dolu. Mesela bir maaş yattı. ‘Eksi hesap’ta olduğum için direkt oraya kesiliyor. Tekrar onu kullanmak zorunda kalıyorum. Arada çok sıkıştım kredi çektim. Mecburum çünkü, dönmüyor, yoksa icralık olacağız. Bu sefer kredi taksiti eklendi üstüne. Yani biz aslında borcu borçla kapatıyoruz ama sadece o ayı kurtarmış oluyorsunuz. Onun dışından bütün bir yıl borçlu olarak yaşıyorsunuz. Bunun için de ne istediğinizi yiyebiliyorsunuz ne de istediğinizi giyebiliyorsunuz. Sosyal hayatımız yok. Çünkü sosyal hayat demek para harcamak demek. Yok gidemiyorsunuz.”

KOMİSYON OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİYOR

Yasa gereği 5'er işçi, patron ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ki ilk toplantısının ardından işçi ve patronların ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 1603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 1603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 1725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 13 Aralık'ta yapacak.