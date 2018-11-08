Asgari ücret 1603, açlık sınırı 1904 TL...

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, açlık sınırının 1904 TL olduğunu, yoksulluk sınırının ise 6 bin 585 TL olduğunu açıkladı.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ekim 2018 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 63.5 TL, aylık 1.904 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.19, yetişkin bir erkeğin 16.70, 10-18 yaş arası bir çocuğun 18.01, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.55 TL.

2003 yılının ekim ayında 4 kişilik bir aile günlük 13.9 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 63.5 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor.