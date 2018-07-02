Aselsan ile Ethem Sancak'a ait BMC arasında 94,7 milyon avroluk sözleşme

Aselsan ile Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan Ethem Sancak adlı patrona ait BMC Otomotiv arasında 94,7 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

Aselsan ile Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan Ethem Sancak adlı patrona ait BMC Otomotiv arasında 94,7 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, sözleşmenin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2018-2021 içerisinde tamamlanacak.

BMC, "Tayyip Erdoğan'a aşığım" açıklaması yapan Ethem Sancak adlı patrona ait. Geçen Nisan’da Tayyip Erdoğan tarafından 23 projenin "süper teşvik" verilmek üzere seçildiği açıklanmıştı. "Süper teşvik" alan yatırımlardan ikisi Sancak grubuna ait BMC yatırımlarına verilmişti. Sancak’ın savunma yatırımları faiz kıyağıyla ihya edilmişti.