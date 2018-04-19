Asansöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Ümraniye'de boya ve inşaat malzemeleri satılan iş yerinde asansöre sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.

Ümraniye'deki iş cinayeti bugün saat 11.30 sıralarında, Altınşehir mahallesi Natoyolu caddesi üzerinde bulunan boya ve inşaat malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi.

İş yerinde çalışan 47 yaşındaki Mustafa Ocaklı asansörü çağırdı. Fakat boşluk ile kabin arasına sıkışan bir parça nedeniyle asansör ikinci katta durdu. Daha sonra kabin hareket edince işçi Mustafa Ocaklı asansör ile boşluk arasında sıkıştı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Ocaklı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Mustafa Ocaklı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.