Arzum Çinlilere satılıyor

Ev aletleri üreticisi Arzum'un Çinlilere satılacağı iddia edildi. Mediterra Capital Yönetici Ortağı Ahmet Faralyalı, 'Satış sürpriz olmaz' dedi.

Ev aletleri üreticisi Arzum’un satılacağı iddia edildi.

Satış için şirketin hissedarlarından Mediterra Capital'in danışman şirketlerle görüştüğü ifade edildi.

Mediterra Capital'in yönetici ortağı ve aynı zamanda Arzum’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ahmet Faralyalı Sözcü'ye yaptığı açıklamada şirketin satışının sürpriz olmayacağını ifade etti.

Faralyalı, “Arzum’da yatırımımız 4 yılı tamamladı. Şu an 5. yılımızdayız. Normalde şirketlere 4-6 yıl arası bir yatırım yapıyoruz. Satıp durumu realize ediyor olmamız sürpriz olmaz” diye konuştu.

Şirketin değeri 100 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Bu yıl Çinli Qingdao Haier İtalyan beyaz eşya üreticisi Candy'yi satın almıştı.