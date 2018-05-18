Arena 24 projesinde iş cinayeti: 21 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Küçükçekmece'de Halkalı meydanında yapımı süren Arena 24 adlı rezidans ve AVM projesinde çalışırken dokuzuncu kattan düşerek ağır yaralanan 21 yaşındaki inşaat işçisi, geçen gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Küçükçekmece'de bir iş cinayeti haberi daha geldi.

Küçükçekmece Halkalı meydanında, eski belediye başkanı AKP'li Aziz Yeniay'ın da ortağı olduğu 24 Gayrimenkul firması tarafından yapımı sürdürülen Arena 24 adlı rezidans ve AVM şantiyesinde,

15 Mayıs günü bir işçi inşaatın dokuzuncu katından düşmüştü. Düşerken takıldığı filenin de itme gücüyle savrulan işçi, playwood kaplı zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

Önce Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesine gönderilmişti.

21 yaşında ve aslen Samsunlu olduğu öğrenilen işçinin geçen gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. İşçinin adı soyadı henüz müteahhit firma tarafından açıklanmadı.