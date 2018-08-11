Antep'te işçi kıyımı: Tekstil işçileri işten çıkarılıyor

Antep'in tanınan tekstil ve iplik üreticilerinden olan Şireci Tekstil başta olmak üzere pek çok tekstil fabrikası işçi çıkarmaya başladı. İşçilerin, 'iş yok' bahanesiyle evlerine gönderildiği öğrenildi. Zeki Mensucat adlı firmanın da bayram harçlığı vermemek için işçileri evlerine gönderdiği iddia edildi.

Antep'in tanınan tekstil ve iplik üreticilerinden olan Şireci Tekstil başta olmak üzere pek çok tekstil fabrikası işçi çıkarmaya başladı.

Gaziantepli İşçiler adlı sosyal medya sayfasında Antep'teki tekstil firmalarının bayram tatili öncesinde işçi çıkarmaya başladığı duyuruldu.

1970'den beri faaliyet gösteren ve pek çok ülkeye iplik ihraç eden Şireci Tekstil'de çalışan işçiler, firmanın "iş yok" bahanesiyle işçileri eve gönderdiğini söyledi. Sosyal medyadaki duyuruda, "Şireci Tekstil'den şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün işten çıkarmalar başlamış, bugün de iş yok diye vardiya çalışanlarını evlerine göndermiştir" denildi.

DİĞER TEKSTİL FİRMALARINDA DA DURUM AYNI

Aynı sosyal medya sayfasında Zeki Mensucat'ın da işçi çıkarmaya başladığı duyuruldu.

Paylaşımda şöyle denildi: