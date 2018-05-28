Antalya Havalimanı'nın yeni 'sahibi' belli oldu

TAV Havalimanları Holding A.Ş., IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı’nı portföyüne ekledi.

Rekabet Kurulu, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ'nin, Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği AŞ ve Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ nezdinde sahip olduğu ortak kontrol hakkı sağlayan hisselerinin TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Karara göre TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı’nı portföyüne ekledi.

TAV böylece tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18’e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkartacak. Yeni ortaklık yapısında, TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak

Dış hat yolcusu bakımından Türkiye’nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017’de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları, IC İçtaş’ın Antalya Havalimanı’ndaki yüzde 49 hissesini 360 milyon euro bedelle almak üzere geçen şubat ayında anlaşmaya varmıştı.