Ankara'da KESK eylemine polis müdahalesi

KESK'in "Güvenceli iş, güvenli gelecek'' talebiyle Aile ve Çalışma Bakanlığına yürümesine izin verilmedi. Yürüyüşe polis müdahalesi gerginlik yarattı.

Ankara'da, sendika üyelerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilmesini protesto eden Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) yürüyüşüne polis tarafından izin verilmedi.

KESK'e bağlı sendikalara üye çok sayıda kamu emekçisi yürüyüş için Milli Kütüphane yakınındaki Eser Park'ta toplandı. Ancak kamu emekçilerinin güvenceli iş, güvenceli gelecek talebiyle bakanlığa yürümesine izin verilmedi. Çevik kuvvet ekipleri TOMA'larla birlikte parkın etrafını sardı. Ayrıca şehir dışından gelen kamu emekçileri de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Yürüyüşe izin verilmemesinin yanı sıra polisin sözlü müdahaleleri ve itiş-kakışla parkta çeşitli engellemeler meydana geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre, parkta yapılan basın açıklamasında sık sık ''Herkese kadrolu, güvenceli istihdam'' sloganları atıldı. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen yaptığı açıklamada, esnek ve kuralsız çalışmaya karşı güvenceli işin herkesi hakkı olduğunu söyledi.