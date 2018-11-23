Ankara'da Flormar işçileriyle coşkulu etkinlik: Flormar işçisi kazanacak!

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 193 gündür direnişte olan Flormar işçilerini ağırladı. NHKM’nin dolup taştığı etkinliğe işçilerin direniş kararlılığı mesajları damga vurdu.

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde Flormar işçileriyle dayanışma etkinliği düzenlendi. Kültür merkezinin dolup taştığı etkinlikte konuşan Flormar işçileri direnişe kararlılıkla devam edeceklerini dile getirirken, farklı işkollarından birçok işçi dayanışma ve direniş mesajları paylaştı.

Etkinlikte ilk sözü Komünist Kadınlar adına alan Eren, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin vurguyla konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın düşmanı açıklamalarından örnekler veren Eren, AKP iktidarında işçi kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. İşsizlik oranlarının kadınların iş aramasına bağlandığını belirten Eren, makyaj yapan kadına “kaportası bozuk” diyenin de, makyaj malzemesi satan patronu koruyanın da aynı düzen olduğunu dile getirirken, kadınların bu düzene boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Eren’in konuşmasının ardından soL HD ekibinin hazırladığı Flormar direniş belgeselinin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte daha sonra Flormar işçilerinin direnişini anlatan belgeselin gösterimi yapıldı.

'190 DEĞİL, 1900 GÜN DE OLSA BIRAKMAYACAĞIZ'

Gösterimin ardından sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Flormar işçileri, salondan dışarıya taşan kitleyi selamlarken, işçilerden Ayşe Öztürk, “Harikasınız. Bu kadar kalabalık olmanız mutlu etti bizleri. 193 gündür direniyoruz, işten kovulduğumuz için bu kadar mutlu olacağımızı düşünmedik. Şartlar değişti, şimdi tişört yerine kazakla direniyoruz, 190 değil 1900 gün de olsa bu işin peşini bırakmayacağız. O sendikayla fabrikaya tek yürek olarak gireceğiz, mücadelemizi asla bırakmayacağız” dedi.

Hükümetin sermayeyle işbirliği içinde olduğunu belirten Öztürk, “Biz 193 gündür direniyoruz, boyun eğmeyeceğiz, direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Öztürk’ün ardından konuşan bir diğer Flormar işçisi ise, “Ben Flormar’da 5 ay çalıştım, 7 aydır direniyorum. Dokuzuncu gün, işten çıkarılan arkadaşlarıma destek verdiğimi öğrenince işten çıkardılar. Biz işin maddi boyutunu göze alıp yola çıktık. Bu kadar kalabalığı görmek bizi çok mutlu etti, yanımızda olduğunuzu görmek haklı olduğumuzu gösteriyor, iyi ki varsınız” diye konuştu.

İŞÇİLERDEN DAYANIŞMA MESAJLARI

Flormar işçilerinin konuşmalarının ardından birçok işkolundan, fabrikadan ve işyerinden işçiler direniş ve dayanışma mesajlarını okudu.

Mamak’ta direnen TOKİ işçileri, ODTÜ emekçileri, İbni Sina Hastanesi emekçileri, özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri, Çankaya Belediyesi işçileri, işçi avukatlar, Algida ve EnerjiSa'da çalışan işçiler kürsüye çıkarak dayanışma mesajlarını iletti.

Etkinlik Yapıcılar Grubu'nun, sözleri Nâzım Hikmet'in 'İkimiz' adlı şiirinden alınan şarkısına Flormar işçileriyle birlikte çektiği klibin gösterimi ve şarkının hep birlikte söylenmesiyle son buldu.