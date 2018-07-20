Anayasa Mahkemesi, grev yasaklayan Bakanlar Kurulu'nu tazminata mahkum etti

Anayasa Mahkemesi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın grevini yasaklayan Bakanlar Kurulu'nu sendikaya 50 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Birleşik Metal İş Sendikası'nın grevi 30 Ocak 2015'te Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın grevini yasaklayan Bakanlar Kurulu'nu sendikaya 50 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Birleşik Metal İş Sendikası'nın grevi 30 Ocak 2015'te Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanmıştı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi, Birleşik Metal İş Sendikası'nın grevinin 30 Ocak 2015 tarihinde yasaklanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının "sendika hakkının ihlali" olduğuna karar verdi.

Hükümetin grev yasağına gerekçe gösterdiği "mili güvenlik" kavramının geniş bir şekilde yorumlanmasının keyfiyete yol açabileceğini belirten AYM, mahkemelerin savunduğu "ekonomik güvenlik" gibi bir gerekçenin kanunda olmadığını vurguladı.

"Söz konusu erteleme kararı ile Anayasal bir hak olan grev ve toplu sözleşme hakkının kullanılması fiilen anlamsız hale gelmiştir" diyen AYM, Birleşik Metal İş Sendikası'na 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Metal-İş Sendikası ve MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 30 Ocak 2015 tarihinde ilan edilen grev kararı, hükümet tarafından bir gün sonra yasaklanmıştı. 'Mili güvenlik' gerekçesi öne sürülerek yasaklanan greve ilişkin Birleşik Metal-İş Sendikası, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.