Anadolu Ajansı: Saldırı ailevi nedenlerden

Hollanda'da meydana gelen ve terör saldırısı olduğundan şüphelenilen tramvaydaki saldırıyla ilgili Anadolu Ajansı'nın haberi dikkat çekti. AA haberinde, saldırı zanlısı Gökmen Tanış'ın yakınlarının tramvaydaki saldırının "ailevi nedenlerle" gerçekleştiğini söylediği öne sürüldü.

Hollanda'nın Utrecht kentinde sabah saatlerinde bir tramvayda meydana gelen saldırının "ailevi nedenlerle" olduğu öne sürüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Utrecht kentinde sabah saatlerinde tramvayda meydana gelen saldırının zanlısı olarak aranan 37 yaşındaki Gökmen Tanış'ın yakınları, saldırının ailevi nedenlerle yapıldığını söyledi.

Zanlının yakınları, Tanış'ın tramvaydaki bir akrabalarını vurduğunu, daha sonra da müdahale eden kişilere ateş ettiğini ve böylelikle üç kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Bu haber, birçok Hollandalı gazetenin, Tanış'ın 4 Mart'ta bir tecavüz davasıyla ilgili olarak mahkemeye geldiği, kurbanına birkaç kez cinsel tacizde bulunmak ve evini yakmakla tehdit etmekle suçlandığı haberlerini yayımlamasının ardından geldi.

2013'te bir daireyi yakarak katliama kalkışmakla suçlanan Tanış yakın zamanda hırsızlık, dükkan soyma, alkollü araç kullanma ve polis memuruna saldırıdan da suçlanıyor.