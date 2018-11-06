Amcol Mineral Madencilik'te grev kararı

Edirne Enez'deki Amcol Mineral Madencilik işçileri, ücretlerine zam yapılmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı.

Edirne’nin Enez İlçesinin Sultaniçe köyünde bulunan Amcol Mineral Madencilik kil fabrikasında 86 işçi ücretlerine zam yapılmadığı için dün itibariyle grev kararı aldı.

Türk-İş'e bağlı Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Temmuz ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve başladıklarını duyurdu.

Maaşların insanca yaşayabilecek düzeye çıkarılmasının, işçilerin en temel talebi ve hakkı olduğunu söyleyen sendika temsilcisi Muhammer Akkaya, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini, fabrika önünde bekleyişlerini sürdüreceklerini belirtti.