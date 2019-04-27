Amazon'un yeni icadı: İşçileri otomatik olarak kovmak

İşçilerin kötü çalışma koşullarının sık sık gündem olduğu Amazon, şimdi de otomatik "kovma" sistemiyle adından söz ettiriyor. Şirket, verimsizlik gerekçesiyle çok sayıda işçiyi otomasyon sistemine kovduruyor.

Geçtiğimiz yıllarda Amazon'un depo çalışanlarının maruz kaldığı kötü koşullar hakkında pek çok rapor yayımlandı. Çalışanlar, saat başı binlerce kutuyu paketlemek için baskı altında ve yeterince hızlı değillerse kovulma tehdidi bir kılıç gibi başlarının üstünde salınıyor.

Amazon'da "düşük performans" iddiasıyla işten atılma, dışarıdan sanışdığından da yaygın bir durum. Ağustos 2017-Eylül 2018 döneminde bir depodan 300'e yakın kişi kovuldu. Üstelik bu kovulma işleminin çoğu, otomatik olarak sistem tarafından yapıldı. 75 paketleme merkezinde 125 bin tam zamanlı işçinin çalıştığı şirket, bu hesaplara göre her yıl binlerce kişiyi "verimsizlik" iddiasıyla işten atıyor. Tescilli bir verimlilik ölçeği geliştirdiğini iddia eden Amazon, burada esas ölçütün müşteri memnuniyeti ve lokasyon olduğunu vurguluyor.

OTOMATİK OLARAK 'KOVULMAK'

Şirket, işçilere otomatik olarak takip yapan uyarılar ve "kovuldunuz" bildirimleri gönderiyor. Bu işlemler herhangi bir çalışanın kontrolü olmadan, sistem tarafından yapılıyor. Yöneticiler zaman zaman inisiyatif olarak süreci değiştirebilse de, bunun ne sıklıkla yapıldığı açıklanmış değil. Konu hakkında bilinen tek veri, otomatik kovulma sürecinin durdurulabileceği.

Öte yandan Amazon'un bilgisayarlarının "gerçek" insanları kovması bir ilk değil. Uber çalışanları da, algoritma tarafından yönetiliyor olmaktan şikayet ediyor. Otomasyon sistemlerinin mevcut sistemde kapitalistlerin tekelinde yaygınlaşması, benzer uygulamaların yaygınlaşabileceğini gösteriyor.

Amazon'un zorlu standartları,i işçiler tarafından her zaman sessizlikle karşılanmıyor. Geçtiğimiz yıl Minnesota tesisinde bulunan Doğu Afrikalı göçmen işçiler, yeterli mola süresi olmadığını söyleyerek protestolar düzenlediler.

Buna karşılık Amazon, saatlik ücretleri ve ebeveyn izni gibi politikalarını işaret ederek, şirket için çalışmanın "artılarını" vurgulamayı sürdürüyor. Ancak belgeler ve işçilerin tanıklıkları, iddia edilen faydaların verimlilik standardı göz önünde bulundurulduğunda çok sayıda işçi için erişilemez olduğunu belirtiyor.