Altınbilek işçileri sömürü, baskı ve mobbingi soL'a anlattı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Altınbilek Makine firmasının emekçileri, yaşadıkları sömürü, mobbing ve baskıyı soL Haber'e anlattı...

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde tahıl taşıma, depolama, temizleme sistemleri ile yem makineleri üreten Altınbilek Makine firmasında 150'ye yakın emekçi hayatlarını kazanmaya çalışıyor.

1974'te talaşlı imalat atölyesi olarak kurulan ve bugün on binlerce metrekare alanda üretimde bulunan işletmede yüksek kapasiteli zincirli konveyörler, bant konveyörler, vidalı konveyörler, kovalı elevatörler imal ediliyor.

Bu iş yerinde işçilere yönelik pek çok yasak var: Oturmak yasak, öğle yemeği saatinden kısa süre önce tuvalete gitmek yasak, fazla mesaiye kalmamak yasak... Ve daha pek çok baskı, mobbing...

Altınbilek işçileri yaşadıkları sömürü, mobbing ve kötü muameleyi soL Haber'e anlattı...

Altınbilek firmasında kaç kişi çalışıyor?

Aşağı yukarı 150'ye yakın işçi çalışıyor. Çalışanların yüzde 10 kadarı patronun akrabası...

Peki bu iş yerinde farklı sözleşmelere sahip işçiler var mı?

Evet var... Genelde süresi belirsiz sözleşmeler var. Bu durum firmada kişiye bağlı olarak değiştiriliyor ve çalışanların firmaya olan bağımlılığı artırıyorlar. Çünkü sözleşme süresi bitmeden ayrılırsan, tazminatından da oluyorsun.

"OTURMAK YASAK, OTURURSANIZ MAAŞ KESİNTİSİ OLABİLİYOR"

Asgari ücretten daha düşük ücretler var mı?

Aslında resmi olarak böyle bir şey yok ama herhangi bir uyumsuzluk durumunda "disiplin cezaları" kesiyorlar ve bu kesintilerle birlikte ücretler aşağı çekilmiş oluyor. Örneğin oturmak yasak, oturduğunuzu görürlerse bunun için ceza yersiniz. Bu cezalar maaş kesintisi, uyarı şeklinde olabiliyor, hatta işten atılmaya kadar varabiliyor. Bir de maaşların ayın 5’inde yatması gerekiyor ama bazen bir hafta kadar geciktiği oluyor. Bizim de düzenli ödemelerimiz var, bu belirsizlikler hemen hemen her sektörde yaşanıyor ve patronların parası birkaç gün daha faiz alsın, işlesin diye işçiler zor durumlara düşüyor.

"MESAİYE KALIP KALMAYACAĞIMIZA ONLAR KARAR VERİYOR"

Çalışma saatleriniz nasıl?

Haftanın altı günü 08.00-18.00 arası normal çalışma saatleri. Ancak 20.00’ye kadar mesai oluyor genelde. Tek vardiya çalışılıyor. Mesai yazıp yazmayacaklarına kendileri karar veriyor. Eğer sana mesai yazdılarsa, kalmak zorundasın. Çocuğunu görmüşsün, görmemişsin, eşin hastaymış bunları umursamazlar.

"MOLALARDAN DA KISABİLİYORLAR, TUVALETE GİDERKEN KART BASIYORUZ"

Peki dinlenme, mola saatlerinize müdahale ediyorlar mı?

Gün boyunca sadece öğle aranız ve sabah 10.00’da, öğleden sonra 15.00’te 10’ar dakika çay molaları olsa da, o vakitten de kısıp çalışmanızı isteyebiliyorlar. Tuvalete giderken kart basılıyor, bunu artık birçok iş yerinde görüyoruz. Yavaş yavaş insanlık dışı bu uygulama bile kanıksanıyor. Eğer yemek saatinden yarım saat falan evvel tuvalete giderseniz, size bunun hesabı sorulabiliyor. Ceza verilebiliyor, disiplin cezası uygulanabiliyor. Tuvaletten ne zaman çıktınız, giderken yolda sigara içtiniz mi, bunlar hep kontrol dahilinde.

Çalışma koşulları ne durumda ya da iş güvenliği?

Bu konu hakkında konuşmaya bile gerek yok… Bizim hayatlarımız değersiz, diğer başka her yerde olduğu gibi iş güvenliği ekipmanları ya yok ya da yetersiz durumda.

"STAJYERLERİ BEDAVA İŞ GÜCÜ OLARAK GÖRÜYORLAR"

Çocuk ya da genç işçi çalıştırılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak gelen meslek liseli uzun dönem stajyer çocuklar var. Bu stajyerlere ciddi iş yükü bindiriliyor, çünkü bu çocukları bedava iş gücü olarak gördükleri için sonuna kadar bundan faydalanmak istiyorlar. Temizlik gibi diğer işçilere yaptırmakta zorlanılan ne kadar pis iş varsa, stajyerlere yükleniyor.

Çocukların bizde farklı bir çalışma koşulu yok. Neredeyse tüm masrafları Bakanlık tarafından karşılanan insanlara, biraz daha fazla iş yaptırabilmek için bir dakika bile oturmalarına müsaade edilmiyor. Patron kısmı hep aynı: Bize biz lâzımız …