Almanya'da havalimanı işçileri greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi

Almanya'da havalimanı işçileri greve gitti. Lufthansa'nın 800'ün üzerinde uçuşunu iptal ettiği bildirildi.

Almanya'da havalimanı yer personeli ve kamu sektörü çalışanlarının ülke çapında greve gitmesinin ardından uçuşlar iptal edildi.

Lufthansa, bin 600 uçuştan 800'den fazlasının iptal edildiğini, Frankfurt Havalimanı operatörü Fraport ise olası aksamaların devam edebileceğini bildirdi.

Almanya'nın en işlek havalimanına sahip Frankfurt'un yanı sıra Münih, Köln ve Bremen'de de uçuşlar iptal ediliyor.

Almanya'nın en büyük sendikası Verdi'nin örgütlediği grevde yerel ve federal bazda 2,3 milyon kamu işçisi için yüzde 6 zam talep ediliyor.

Verdi, internet sitesinden yaptığı açıklamada ücret artışı gerçekleşmediği takdirde müzakereler boyunca havalimanına herhangi bir uçak indirmeyeceklerini belirtti. Müzakerelerin üçüncü turu 15 Nisan Pazar günü Postdam’da düzenlenecek.

Verdi'nin başkanı Frank Bsirske de "Bu grevlerle işverenlere net bir mesaj göndermek istiyoruz" dedi. Bsirske, 15 Nisan'da yapılacak üçüncü görüşmede de işverenlerin tekliflerini kabul etmemesi durumunda sendikanın mücadeleyi yükselteceğini kaydetti.

Alman federal hükümeti ve belediyelerse talep edilen zammın yüksek olduğunu, bu zammın kendilerini taşerona yönlendireceğini ileri sürerek bu talebi reddediyor.