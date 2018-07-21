Almanya, Türkiye'ye ihracat kredi yaptırımlarını kaldırıyor

Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı ihracat kredi yaptırımlarının 2018 yılı için kaldırılacağı belirtildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) yer alan makalede, Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı "Hermes kredi yaptırımlarının" 2018 yılı için kaldırılacağı aktarıldı.

Almanya 2017 yılının Eylül ayında Hermes kredilerine 1,5 milyar avroluk üst sınır getirmişti.

HERMES KREDİLERİ NEDİR?

Hermes garantisi, yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla getirilen bir düzenleme. Türkiye, bu krediye en çok başvuran ülkeler arasında yer alıyor. Almanya Türkiye ile olan Hermes kredilerine 1,5 milyar avroluk üst sınır getirmişti.

Almanya, Türkiye'nin ihracat hem de ithalat yaptığı ülkeler arasında büyük öneme sahip. Almanya 2017'de 15.1 milyar dolar değerinde ihracat yapılırken, aynı sene içerisinde 21.3 milyar dolarlık ithalat yapıldı.