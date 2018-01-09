Alman metal işçilerinden 'uyarı' grevi

Alman metal işçileri, ücret ve çalışma saati talepleriyle greve gitmeye hazırlanıyor.

Almanya'nın güçlü metal işçileri sendikası IG Metall, otomobil sanayinde Volkswagen ve yan kuruluşu Porsche, tren üreticisi Bombardier ve asansör yapımcısı Otis'in de aralarında bulunduğu 80 firmada ülke çapında 15 bin işçi ücret ve çalışma saatleri nedeniyle uyarı grevi yaptı.

IG Metall bugün, daha geniş çapta grevin gerçekleşmesi muhtemel 143 firmanın isimlerini açıkladı.

Toplamda 700 bin işçinin hafta boyunca sürecek olan, toplu sözleşme sürecinin tanıdık bir özelliği olan birkaç saatlik "uyarı grevleri"ne katılacağı belirtiliyor.

IG Metall, tüm çalışanların haftalık 28 saatlik çalışma süresine geçiş yapma hakkına sahip olmalarını ve yüzde 6'lık ücret artışını talep ediyor. Aynı zamanda vardiyalı çalışanların ve çocukları ya da yaşlı yakınlarına bakmakla yükümlü kişilerin daha az saat çalışmaları durumunda ücret kaybından muaf tutulması isteniyor.

Berlin IG Metall şefi Olivier Hoebel, "İşçiler yalnızca işçi değil, kişisel yaşamları, çocukları, yaşlı ebeveynleri ve dikkate alınması gereken pek çok şeyleri var. Çalışma hayatında sadece fedakarlık yapılması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gesamtmetall patron federasyonu, işçileri söz konusu talepleri mahkemeye götürmekle tehdit ederek eylemleri "tamamen yasadışı" olarak niteliyor.

Taraflar müzakerelere 18 Ocak'ta başlayacak ve anlaşmaya varılamazsa ülke çapında daha büyük grevler olması bekleniyor.

Yaklaşık 2.3 milyon üyesi olan IG Metall, Siemens veya ThyssenKrupp gibi çelik konstrüksiyon, otomotiv endüstrisi, elektronik ve tekstil gibi çeşitli endüstriyel alanları temsil eden Avrupa'nın en büyük sendikası olarak biliniyor.

Sendika 2003'ten bu yana Almanya'da ülke çapında bir greve gitmedi.