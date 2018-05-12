Alman inşaat işçilerine önemli zam

Alman sendikaları, 800 binden fazla inşaat işçisi için yaklaşık yüzde altı gibi yüksek bir ücret artışı sağladı. Rakam, Avrupa'da bu yılki ücret artışlarının rekoru olarak telaffuz ediliyor.

Alman sendikaları, Cumartesi günü 800 binden fazla inşaat işçisi için yaklaşık yüzde altı gibi yüksek bir ücret artışı sağladı. Anlaşma, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde bu yıl yapılmış en güçlü ücret anlaşması olarak görülüyor.

IG Bau sendikası, Batı Almanya'daki inşaat işçilerinin yüzde 5,7'lik bir ücret zammı alacağını, Doğu Almanya'daki ücretlerinse yüzde 6,6 oranında artacağını söyledi.

Eski Ekonomi Bakanı Wolfgang Clement'in arabuluculuğunun 19 saat sürmesi sonrasında gerçekleşen anlaşma, 26 aylık bir süreye sahip.

IG Bau Başkanı Robert Feiger, “Bu yıl ülke çapında en yüksek ücret anlaşması imzalandı” diyerek, sonuçların işçilerin nihayet ekonomik patlamadan adil payı almasını sağladığını öne sürdü.

Alman ekonomisi dokuz yıldır üst üste büyürken, 2017'de yüzde 2,2 oranında büyüyerek, alışılmadık bir rakama imza attı. Ülkede istihdam yüksek seviyelerde izlenirken, özellikle inşaat şirketlerinin büyük oranda emek gücü sıkıntısı çektiği belirtiliyor.

Nisan ayında Alman sendikaları, 2 milyondan fazla kamu sektörü çalışanı için, üç aşamalı şekilde ödenecek bir zam anlaşması yaptı.

Karmaşık ücret anlaşması, kamu sektörü çalışanları ücretlerinde 1 Mart'a kadar yüzde 3,2, Nisan 2019'dan sonra yüzde 3,1, 2020 Martı'ndan itibaren ise yüzde 1 zam öngörüyor.

Kamu sektörü anlaşması, sanayi sektöründe 3,9 milyon işçi için Şubat ayında gerçekleşen ve 2018-2019 için yaklaşık yüzde 4'lük bir artışın kazanılmasının ardından sağlandı.

Avrupa Merkez Bankası, Alman ücret müzakerelerini yakından takip ediyor.

Alman ücret anlaşmaları, avro bölgesi blokunun en büyük ekonomisindeki maaşların nihayet toparlandığı ve enflasyonda uzun zamandır beklenen bir toparlanma için zemin hazırladığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

