Alman enerji tekeli EWE Türkiye'den çekiliyor

Alman enerji tekeli EWE, Türkiye'den piyasasında çıkıyor... EWE'nin Bursagaz ve Kayserigaz'daki hisselerini satmayı planladığı belirtildi. Potansiyel alıcılarla görüşen şirket danışmanlık için Barclays'a yetki verdi.

Alman enerji tekeli EWE, Türkiye'den piyasasında çıkıyor... EWEnin Bursagaz ve Kayserigaz'daki hisselerini satmayı planladığı belirtildi. Potansiyel alıcılarla görüşen şirket danışmanlık için Barclays'a yetki verdi.

Bloomberg’in haberine göre Alman EWE AG şirketi, Türkiye varlıklarını satmak için potansiyel yatırımcılarla görüşüyor. Kaynaklara göre EWE, satış işlemlerine danışmanlık yapması için Barclays'i tutarken; ilk temasın sağlandığı şirketler arasında Aygaz A.Ş., Kolin Grubu, Aksa Doğazgaz A.Ş. de var. Bir kaynak görüşmelerin bu ayın başlarında başladığını söyledi.

YÜZDE 10 HİSSELER BELEDİYELERE AİT

EWE, doğalgaz dağıtım operasyonları yapan Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 80 oranında hisseye sahip. Kaynaklar, şirketin ayrıca toptan gaz satışı ve güneş enerjisi alanındaki varlıklarını da satabileceğini söyledi. EWE, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 10 payı bulunan Çalık Enerji A.Ş. ile ortak durumda. İki şirkette kalan yüzde 10 hisseler ise belediyelere ait.

EWE, Aksa Doğalgaz, Aygaz, Barclays ve Kolin konuya ilişkin yorum yapmadı. Almanya'da enerji alanında faaliyet gösteren EWE, Reuters'ın 22 Şubat tarihli haberine göre Almanya'daki ana şirkette yüzde 26 hissesini satmak için Goldman Sachs'ı danışman olarak tuttu. Aynı haberde şirketin bu satıştan en az 1,9 milyar dolar kazanabileceği belirtilirken; Macquarie Group Ltd., Royal Dutch Shell Plc ve Allianz Capital Partners'ın hisselerle ilgilendiği kaydedilmişti.