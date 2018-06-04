Alım gücünde düşüş: Asgari ücretlinin pazar filesi artık daha boş

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) 2018 Mayıs ayı alım gücü araştırmasına göre pek çok harcama kalemi karşısında alım gücü ciddi oranlarda düştü. Asgari ücretlilerin pazar filesi hafifledi, temel gıda ürünlerinde alım gücü kaybı yüksek düzeylere ulaştı.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) 2018 Mayıs ayı alım gücü araştırmasına göre pek çok harcama kalemi karşısında alım gücü ciddi oranlarda düştü.

Asgari ücretlilerin pazar filesi hafifledi, temel gıda ürünlerinde alım gücü kaybı yüksek düzeylere ulaştı.

BİSAM tarafından TÜİK ortalama madde fiyatları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret tutarları üzerinden hazırlanan Alım Gücü Araştırması Mayıs 2018 Dönem Raporu sonuçlarından satır başları şöyle:

2018 yılı Mayıs ayı için asgari ücret, bir önceki yılın aynı ayına göre pek çok harcama kalemi karşısında alım gücünü ciddi oranlarda kaybetti. Alım gücü kaybının en fazla yaşandığı ürünlerden öne çıkanlar arasında, soğan ilk sıralarda yer aldı. Soğanda asgari ücretlinin alım gücü kaybı yıllık olarak yüzde 27.8’e ulaşırken, bu oran salatalıkta yüzde 21.4 oldu.

Asgari ücretli sağlıklı beslenmek için gerekli harcama kalemlerinde de ciddi kayıplar yaşandı. Buna göre asgari ücretli bir önceki yılın aynı ayına göre alabildiği 100 yumurtanın 5’ini artık alamıyor. Kayıp, yumurta için yüzde 5.3 düzeyinde.

Kuzu etinde alım gücü kaybı yüzde 6.1 iken, asgari ücretli geçtiğimiz yılın aynı ayına göre alabileceği yüz litre sütün sekizini alamayacak durumda. Süt için kayıp yüzde 8 seviyesinde. Tulum peynirinde alım gücü kaybı yüzde 10 iken, tereyağında yüzde 15.3’e ulaşıyor.

Söz konusu ürünlerde yıllık fiyat artışları ise sırasıyla şöyle: Soğanda yüzde 58.1, salatalıkta yüzde 45.2, tereyağında yüzde 34.8, sütte yüzde 23.9, kuzu etinde yüzde 21.5, yumurtada yüzde 20.6, tulum peynirinde yüzde 26.6, balıkta yüzde 15.4, yoğurtta yüzde 19.6. Aynı dönemde asgari ücretteki artış ise yüzde 14.2.

Seçilmiş ürünlerde asgari ücretlinin alım gücü kaybı:

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