Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu

Aliağa gemi söküm bölgesinde çalışan işçiler üst aramalarına karşı iş durdurdu. İşçiler, ücretlerine zam da talep ediyor.

İzmir Aliağa gemi söküm bölgesinde Temurtaşlar Gemi Söküm İşletmesinde çalışan işçiler üst aramalarına karşı iş durdurdu.

Evrensel'de yer alan habere göre işçiler dün başladıkları iş durdurma sonrası, “Bizi yüz kızartıcı suçla itham edince bu bizim zorumuza gitti kaldıramadık bu uygulamayı” dedi. Kendi aralarında sözcü seçen işçiler, işyerindeki götürü alan patrona talepler listesi verdi.

Bugün de iş durdurmaya devam eden işçiler, iş yeri sahibinin görüşmeye geldiğini belirterek, “Taleplerimizin kabul edilmesini istiyoruz. Şu an büyük patron bütün işçilerle toplantı yapıyor sonuca göre grev devam eder ya da biter” dedi.

İşçilerin talepleri şu şekilde:

Ücretlere zamanında ve düzenli zam yapılsın.

İş kıyafetlerini kendimiz alıyoruz, iş kıyafetleri verilsin.

Yemekhane ve soyunma odası, banyolar temizlik kurallarına göre düzenlensin ve hijyenik olsun.

Üst araması uygulamasından vazgeçilsin.

ÜST ARAMASI İPTAL EDİLDİ

Öğleden sonra patronla görüşen işçiler, üst aramasının iptal edildiğini söyledi. İşçilerin diğer talepler için bekleyişleri sürüyor.