Aliağa'da iş cinayeti: Kocaer Haddecilik işçisi yaşamını yitirdi!

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Kocaer Haddecilik fabrikasının doğrultma bölümünde çalışan işçi, doğrultmadan çıkan parçanın saplanması üzerine ağır yaralandı. Yaralı işçi hastaneden yaşamını yitirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Kocaer Haddecilik fabrikasının doğrultma bölümünde çalışan işçi, doğrultmadan çıkan parçanın saplanması üzerine ağır yaralandı. Yaralı işçi hastaneden yaşamını yitirdi.

Metal İşçileri Birliği'nin sosyal medya sayfasında yer alan habere göre 33 yaşındaki Serhat Çetin, bir süre önce Kocaer Haddecilik firmasında işe başladı. Doğrultma bölümünde çalışan Serhat Çetin, bir metal parçanın kasığına saplanmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Serhat Çetin, burada yaşamını yitirdi.

Kocaer firmasının patronları, Bakırçay havzasında üç fabrikaya sahip sahibi ve fabrika içindeki çalışma sistemi paketleme ve doğrultmada en ilkel şartlarda sürüyor. Her ay ortalama 40 bin ton demir üreten firma, tonaj üzerinden ikramiye vererek üretimi sağlıksız koşullarda sürekli arttırıyor.