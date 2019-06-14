Aliağa Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

Aliağa’da işten çıkarılan belediye işçileri 15-16 Haziran'ın yıldönümünde belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir Aliağa Belediyesi'nde farklı iş kollarında çalışan ve aralarında DİSK Genel-İş temsilcilerinin de bulunduğu 132 kadrolu işçinin işten çıkarılması üzerine, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bugün Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bir ay önce 22 işçinin işten çıkarılmasıyla başlayıp devam eden süreçte, emekliliği gelen işçilerden dilekçeler istenerek, emekliliğe ayrılmaları konusunda MHP'li belediye tarafından baskı yapıldığı belirtildi.

“Bu kentin parklarını yaşanılabilir kılan, her caddesini büyük bir özenle kendi eviymiş gibi temizleyen, yollarını yapan, hizmet binalarında halkın sorunlarını dinleyip çözüm üreten arkadaşlarımız, adeta kullanım tarihi geçmiş bir meta gibi kapının önüne konmuştur” denilen açıklamada, kriz bahane edilerek, bir önceki dönem 30 milyon lira olan belediye borçlarının 235 milyona çıkarılması konusunda belediyenin sorumluluk üstlenmediği, krizin faturasının emekçilere kesildiği vurgulandı.