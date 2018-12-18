Albayrak'tan enflasyon itirafı: Yol almamız gerek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon hedefine ilişkin 'almamız gerek mesafe var' açıklamasında bulundu.

Enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneler indirmek" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan Albayrak "Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek" dedi.

Türkiye'de 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içindeki payının yüzde 43,2 olduğunu söyleyen Albayrak, "Bu rakam 2018 bütçesinde yüzde 9, 2019 bütçesinde de yaklaşık yüzde 12" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce açıkladığı ekonomi programı çerçevesinde 2018 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 20,8 olarak açıklamıştı.