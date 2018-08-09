Albayrak ‘Yeni Ekonomi Modeli’ açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak’ın yarın ‘Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçeveyi açıklayacağı bildirdi. Açıklamada ayrıca şirketlerin ve bankaların kur ve likidite riski olmadığı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Albayrak’ın yarın “Yeni Ekonomi Modeli”ne ilişkin çerçeveyi kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi. Orta Vadeli Plan (OVP) ile çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü, OVP’ye baz teşkil eden parametreler için istişareler yapıldığı, bu kapsamda “ilgili paydaşlar” ve akademisyenlerle bir çalıştay düzenlendiği belirtildi. Yarın açıklanacağı bilgisi verilen “Yeni Ekonomi Modeli”nin söz konusu istişareler sonucunda “kurgulandığı” da vurgulandı. “Yeni Ekonomi Modeli”nden bir “büyüme modeli”nin mi kastedildiği, yoksa parametrik bir çalışmaya mı işaret edildiği açıklamada belirtilmedi.

OVP’nin 2018 ve 2019 temel verilerini de içeren açıklama dolar/TL’nin 5,40’lar seviyesinde olduğu saatlerde çok pembe bir tablo çizdi.

2019 İÇİN YÜZDE 3-4 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Açıklamada OVP kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacağı belirtilirken cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengelenmesinin beklendiği kaydedildi.

Kamuda başlatılan tasarruf programının orta vadede devam edeceği, bütçe açığının yüzde 1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacağı, özellikle altyapı yatırımlarında yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerleneceği de vurgulandı.

Hazine’nin borç çevirme oranlarının yüzde 100’ün altına indirilmesinin hedeflendiği, faiz dışı fazlanın 5 milyar TL artırılması, 2018 bütçe açığının yüzde 2’nin altında olmasının planlandığı da belirtildi.

RİSK YOK

Bankacılık sisteminin finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu, bankalar ve şirketlerin kur ve likidite riski taşımadığı da Bakanlık açıklamasında iddia edildi.