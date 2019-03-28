Albayrak: Seçim sonrası reform sürecine girilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak borsa ve kurda yaşanan dalgalanmanın 'bugünden itibaren normalize olduğunu' belirterek, seçim sonrası 'reform dönemine' girileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir televizyon kanalında soruları yanıtladı.

'2019 BEKLENENİN ÖTESİNDE OLUMLU'

Ekonominin ağustos ayından bu yana önemli mesafe kaydettiğini öne süren Albayrak, "Türkiye ekonomisi her geçen gün dengelenme adını verdiğimiz yeni ekonomi programında dengelenme sürecinden bahsettik. 2019 hedefleri açısından bakıldığında benim şahsi olarak beklentimin de ötesinde olumlu şekilde ilerliyor."

'SÜREÇ BUGÜNDEN İTİBAREN NORMALİZE OLDU'

Bakan Albayrak, yabancıya borç verilmemesiyle ilgili bir soru üzerine, "süreç bugünden itibaren normalize oldu" diye konuştu.

Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Borsa bugün dengeli bir süreç geçirdi. Dengelenme süreci her iki piyasada olsun normal bir şekilde seyrediyor.

'SEÇİM SONRASI REFORMLAR BAŞLAYACAK'

Albayrak, "Seçimden sonra reform sürecine girilecek. 8 Nisan haftasında genel bir çerçeveyi ortaya koyacağız. Piyasalarda ciddi bir toparlanma görüyorum.Piyasa faizlerinden,reel sektör güven endeksinden,önümüzdeki ay beklentilerinden görüyoruz" dedi.