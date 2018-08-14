Albayrak Perşembe günü yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Perşembe günü telekonferans yoluyla uluslararası finans sermayesi temsilcileriyle görüşeceği açıklandı. Merkez Bankası'nın etkisi dünle sınırlı kalan kararları sonrasında Albayrak'ın toplantısının finans sermayesinin faiz artışı yönündeki beklentisini güçlendireceği tahmin ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dayanan bilgiye göre, 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 kişinin katılacağı belirtildi.

ALBAYRAK'IN TOPLANTISI BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİRECEK

Albayrak'ın geçen hafta yaptığı "Yeni Ekonomi Modeli" sunumu sırasında TL değer kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek çelik ve alüminyum vergisi uygulanacağını bildiren tweet'i de eklenince Albayrak'ın sunumu öncesinde 6,20'ler seviyesinde olan dolar/TL, 6,87'ye kadar çıkmıştı. Döviz kurundaki yükselişte Albayrak'ın sunumunda kısa vadeye ilişkin hiçbir somut önlemin bulunmaması etkili olmuştu. Merkez Bankası'nın etkisi dünle sınırlı kaldığı görülen adımları sonrasında Perşembe günü yapılacak sunuma yönelik yeni beklentiler üretileceği görülüyor. Özellikle finans sermayesinin faiz artışı yönündeki beklentilerinin güçleneceği, uygulanan basıncın artacağı tahmin ediliyor.