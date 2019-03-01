Albayrak Merkez Bankası'nın brüt rezerv miktarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" açıklamasında bulundu

Berat Albayrak, Twitter hesabından Merkez Bankası'nın brüt rezervleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." şeklinde açıklama yaptı.