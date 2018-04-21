Alaçatı Havalimanı ihalesi yapıldı

Çeşme Alaçatı Havalimanı projesi ihalesini Terminal Yapı AŞ kazandı. Terminal Yapı AŞ'nin patronu Mehmet Alp Delimollaoğlu, özellikle Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerle tanınıyor. Firmanın AKP döneminde Bodrum'da lüks butik bir proje, İstanbul Mimar Sinan'da 715 konut, Sancaktepe'de Resim İstanbul ve Dragos'ta Versus projelerini gerçekleştirdiği biliniyor.

Çeşme Alaçatı Havalimanı projesi ihalesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde dün gerçekleştirildi.

Komisyona başkanlık yapan DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt, Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinde yapılan incelemede Türkseven Turizm AŞ, İmaj Altyapı AŞ-İntelkar Yapı Ortak Girişimi, Dere Construction AŞ-EMT İnşaat AŞ Ortak Girişiminin tekliflerinin teknik şartlar nedeniyle uygun bulunmadığını söyledi.

Teknik kriterlere uygun bulunan tek firmanın Terminal Yapı AŞ olduğunu belirten Kurt, firmanın teklif mektubunda yıllık net satışlarının yüzde 20,2 tutarına tekabüle eden kirayı, DHMİ Genel Müdürlüğüne vermeyi kabul ve taahhüt ettiğini dile getirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak Çeşme Alaçatı Havalimanı projesininin ihalesini Terminal Yapı AŞ'nin kazandığını söyledi.

Terminal Yapı AŞ'nin patronu Mehmet Alp Delimollaoğlu, özellikle Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerle tanınıyor. Firmanın AKP döneminde Bodrum'da lüks butik bir proje, İstanbul Mimar Sinan'da 715 konut, Sancaktepe'de Resim İstanbul ve Dragos'ta Versus projelerini gerçekleştirdiği biliniyor.