Aksa Akrilik üretimini azaltıyor

Dünyadaki sayılı akrilik elyaf ve karbon elyafı üreticilerinden biri olan Aksa Akrilik, hammadde fiyatlarındaki aşırı artış ve pazardaki daralma nedeniyle üretimini yüzde 20 civarında azaltacağını duyurdu. Büyük oranda hammadde fiyat artışları ve kurdaki hızlı yükseliş nedeniyle 'karlılılığı' koruma kaygısıyla alındığı düşünülen kararın Aksa Akrilik işçilerine etkisinin yanısıra Aksa Akrilik tek üretici olduğu için Türkiye'nin ilgili ürünlerde ithalatının artmasına da yol açması bekleniyor.

Aksa Akrilik, hammadde fiyatlarındaki aşırı artış ve pazardaki daralmalar nedeniyle 16 Ağustos tarihinden itibaren üretim faaliyetlerinde yaklaşık yüzde 20 kapasite yani üretim azaltımına gideceğini duyurdu. Aksa Akrilik, dünyadaki en büyük akrilik elyaf ve karbon elyafı üreticileri arasında yer alıyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "315 bin/ton yıl üretim kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük ve Türkiye'nin tek akrilik elyaf üretim tesisi olan şirketimiz son beş faaliyet döneminde yaklaşık yüzde 98.6 kapasite kullanım oranına ulaşmış olup belirsizliklerin ortadan kalkması ile tekrar tam kapasite üretime ulaşmayı hedeflemektedir" denildi.

Şirket açıklamasına göre 2017 yılında 314 bin ton civarında üretim yapan firmanın, 2018 yılında yüzde 20 üretim azaltımı kararıyla üretiminin 250 bin ton civarına düşeceği hesaplanıyor. Aksa Akrilik'in ürettiği ürünler tekstil başta olmak üzere bir dizi sektörde girdi olarak kullanılıyor. Petrol türevi ürünleri hammadde olarak kullanan Aksa Akrilik'ten yapılan açıklamada işaret edildiği gibi ham petrol fiyatlarındaki artış ve kurdaki hızlı yükseliş sonucunda hem iç pazarda hem de dış pazarda "rekabetçi" fiyat tutturulamadığı, maliyetin yüksek, dolayısıyla karlılığın düşük olduğu ürün, segment ya da pazarlardan çıkıldığı tahmin ediliyor. Benzer durum metal sektöründe de gözleniyor. Sermaye gruplarının karlılıklarını korumak için üretim daralmasını göze aldıkları ve bunun sonuçlarını işçilere yansıtmayı tercih ettikleri dikkat çekiyor. Aksa Akrilik'in üretimi azaltmasının aynı zamanda ürün segmentinde tek üretici olduğu için Türkiye'nin ithalatını da artıracağı tahmin ediliyor.

Akkök Holding bünyesindeki Aksa Akrilik, karbon elyafı üretiminde ABD'li tekel Dow ile ortak.