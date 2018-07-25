AKP'nin ve patronların iştahını kabartan 'sağlık' pazarı: USHAŞ'ı işte bunun için kurdular...

AKP'nin 'sağlık patronlarına sağlık turisti adı altında yeni müşteriler getirme' projesinin ardında yatan pazar potansiyeli ortaya çıktı. 2017'de Türkiye'ye tedavi için gelen 'sağlık turisti' sayısı 700 bin, 'pazar büyüklüğü' 4 milyar dolar. 2023'teki hedef ise 2 milyon hasta, 20 milyar dolar gelir... AKP'nin sağlık alanına bakışını gözler önüne seren bu tablodaki rakamsal büyüklükler hem AKP'nin hem patronları iştahını kabartacak nicelikte...

AKP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı eliyle kısa adı USHAŞ olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. adlı bir şirket kurarak sağlık patronlarına "sağlık turisti" adı altında yeni müşteriler getirme projesinin ardında yatan potansiyel ortaya çıktı. "Sağlık turizmi"ndeki pazarın büyüklüğünü gören AKP, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle sağlık alanının turizmle birleştirilmesine karar verdi.

İŞTE 'SAĞLIK TURİZMİ' PAZARI

İşte AKP'nin ve patronları iştahını kabartan tablo:

İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği (İSTUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ali Kodan, Türkiye'nin medikal turizmde popülaritesinin son yıllarda arttığını belirterek, "Türkiye'ye fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi ve imkanların yeterli olması gibi nedenlerle tedavi için çok sayıda hasta geliyor. 2017'de Türkiye'ye tedavi için gelen hasta sayısı 700 bin oldu" dedi.

Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) haberine göre Emre Ali Kodan, Türkiye'nin sağlık turizminde parladığını kaydederek, özellikle turistlerin tedavisiyle alakalı medikal turizm alanında hızla yükseldiğini söyledi.

Kodan, 2008 yılında kamu ve özel toplamında Türkiye'ye "sağlık seyahati" gerçekleştiren toplam turist sayısının 75 bin olduğunu anımsatarak, "Aradan geçen 10 yılda yaklaşık 10 kat artmış durumda. Bu sayı giderek artacaktır. 2018'de en az 850 bin hastanın tedavi için Türkiye'ye geleceğini, bu rakamın bir milyona yaklaşabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kodan, ameliyatların AB, ABD ve diğer batı ülkelerine göre çok daha uygun fiyata yapıldığını, bu rakamın zaman zaman 10'da bire kadar düştüğünü bildirdi.

Kodan, ameliyat ücretlerinin ABD ve AB'ye göre düşüklüğüne ilişkin şu örnekleri verdi:

"Mesela anjiyo için ortalama ücret ABD'de 47 bin dolarken, Türkiye'de sadece 5 bin dolar. Bu rakam, sağlık tedavi cüretlerinin çok düşük olduğu belirtilen Hindistan'da 11 bin dolar, Tayland'da 10 bin dolar, Singapur'da 13 bin dolar. Türkiye, onların bile yarısında. Kalp kapakçık değişimi ABD'de ortalama 150 bin dolarken, Türkiye'de neredeyse 10'da bir fiyatına 17 bin dolara gerçekleştiriliyor. Diz eklem değişimi ABD'de 48 bin dolarken Türkiye'de 11 bin dolar. Bu rakamlar Avrupa ülkelerinde de ortalama olarak o şekilde."

'EN ÇOK ALMANYA, AZERBAYCAN VE IRAK’TAN GELİYORLAR'

Kodan, Türkiye'ye 2016'da en çok hastanın Almanya'dan geldiğini belirterek, onu Azerbaycan, Irak, Suriye, Türkmenistan, İngiltere, Hollanda, Rusya ve Suudi Arabistan'ın takip ettiğini söyledi.

Kodan, turistlerin tedavi için en çok İstanbul, Antalya ve Ankara'ya geldiğini ifade ederek, "En çok acil servis, göz hastalıkları ve kadın hastalıkları/doğum branşlarında geliyor bu hastalar. Daha sonra ise çocuk hastalıkları ve iç hastalıkları branşları sırayı takip ediyor" dedi.

Hastaların en çok haziran, temmuz ve ağustos aylarında Türkiye'ye geldiğini aktaran Kodan, bu dönemlerde kuzey bölgelerde özel sağlık sektörünün daha az yoğun olduğunu bildirdi.

'HEDEF 2 MİLYON HASTA, 20 MİLYAR DOLAR GELİR'

Kodan, International Medical Travel Journal (IMTJ) tarafından Mayıs 2018'de yayımlanan bir rapordan, ülkelerin sağlık turizmi değerlerine ait bir sıralama yapıldığını, Türkiye'nin bu sıralamada 600 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını, bu rakama güzellik ve SPA turizmi, turistin sağlığı gibi bazı kalemlerin dahil edilmediğini anlattı.

Birinci sırada ABD'nin, ikinci basamakta ise Güney Kore'nin yer aldığını aktaran Kodan, Tayland'ın dördüncü, Almanya'nın beşinci sırada yer aldığını ifade etti.

Kodan, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın kısa süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hali hazırda yıllık 4 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri olduğunu belirttiğini kaydederek, 2023'te ise 2 milyon hasta ve 20 milyar dolar gelir hedefinin bulunduğunu anımsattı.

KÂR ALANI GENİŞ: KONAKLAMA, SİGORTA, YİYECEK-İÇECEK, ULAŞIM...

Kodan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık turizmi, personeli, hastane, konaklama, tercüme hizmetleri, sigorta işlemleri, turizm, yiyecek-içecek kalemleri gibi birçok unsuru kendi içinde barındıran başlı başına ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerinin ve ülkemize saygınlık katan işlerinin başlarında gelmektedir. Bu bağlamda bu önemli sürecin havaalanından havaalanına her aşamasında bulunmaya, kamu ve özel sektörlerimizin; operasyon, pazarlama, tanıtım, markalaşma, fuar ve organizasyon, yurt dışı delege ziyaretleri, araştırma ve fizibilite raporlarını oluşturma gibi her türlü operasyonel ihtiyaçlarında yanlarında olmayı bir sivil toplum kuruluşu olarak çok önemli buluyoruz.

Diğer yandan devletimizin bu zorlu süreci denetlemesi veya operasyonel süreci tüm taraflara kolaylaştırması için her zaman yanlarında olarak; uzman ekiplerimiz, yöneticilerimiz kısaca tecrübeli kadrolarımız ile destek vermeyi vatanımıza hizmet etme noktasında bir vefa borcu olarak değerlendiriyoruz."