AKP'nin grev yasakladığı Soda A.Ş.'de görüşme 4 Haziran'da

AKP hükümetinin OHAL'i bahane ederek Mersin'deki Şişecam Soda Sanayii A.Ş.'de Petrol-İş üyesi işçilerin grevini ertelemesinin ardından, gözler sendika ile işveren arasında 4 Haziran'da yapılacak görüşmeye çevrildi.

Petrol-İş sendikası Mersin şubesinin örgütlü olduğu Şişecam ve İş Bankası iştiraki Soda Sanayii A.Ş.'de 23 Mayıs'ta başlaması planlan grev, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla 60 gün süreyle ertelenmişti.

İşçilerin anayasal hakkı olan grevin ertelenmesine, fiili olarak da yasaklanmasına işçiler tepki göstermişti.

Grevin yasaklanmasından bir gün sonra sendika ile işverenin görüşmelerinde yıllık izin, yakacak yardımı ve bayram yardımı ödentilerinde anlaşma sağlandığı, ücret artışı konusunda ise önümüzdeki günlerde karara varılacağı belirtildi.

İş yerinde şu anda üretimin devam ettiği, sendika ile patronların 4 Haziran 2018 Pazartesi günü randevulaştıkları öğrenildi.

ŞUBEDEN AÇIKLAMA: 4 HAZİRAN'DA GÖRÜŞECEĞİZ

Petrol İş'in Mersin şubesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"23 Mayıs'ta başlattığımız grevimiz Bakanlar Kurulu tarafından milli güvenliği bozucu nitelikte görülmüş ve karar Resmi Gazete'de yayınlanarak ertelenmiştir. Bilindiği üzere erteleme olarak adlandırılan süreç grevin iptali (yani yasaklanması) ve toplu sözleşmenin tarafların iradesinden bağımsız olarak, tamamen hakem heyeti aracılığıyla bitirilmesi durumudur.

İşverenin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürece bırakması idari ve maddi taleplerimizin daraltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yol açacaktır. Bu sebeple erteleme kararına rağmen Soda-Kromsan-Tuz işçisi üretiminden gelen gücünü kullanarak işverenden toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam etmesini istemiştir. İşveren ile Petrol-iş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonuç vermiş ve müzakerelerin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ettiği ve işverenin anlaşma yönündeki tutumu sürdürdüğü bilgisi üzerine üretim tekrar başlamıştır.

24 Mayıs 2018’de yapılan görüşmede yıllık izin ödentisinde, yakacak yardımı ödentisinde ve bayram yardımı ödentisinde anlaşma sağlanmış, tutanak altına alınmıştır.

Ücret artışı konusunda müzakerelere ise tekrar başlanmış ve 04 Haziran 2018 tarihine gün alınmıştır.

Görüşmelerin sağlıklı yürütülmesi konusunda sendikamızın kararlılığı işveren vekillerine bildirmiştir."