AKP'nin grev yasakladığı Şişecam'da patronlar kârlarını katladı

Grev yasaklatma ve düşük zam oranları ile bilinen Şişecam, 2018 yılı net kârını 3,4 milyar lira olarak açıkladı. 2017 yılı net kârı 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşen şirket, kârını katlamaya devam ediyor.

Toplu sözleşmelerde komik zam oranları ve iktidar desteği ile grev yasaklama hamleleri ile gündeme gelen Şişecam, 2018 yılı net satışlarının 15,6 milyar liraya, net kârının ise 3,4 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Şişecam Genel Müdürü Ahmet Kırman tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında yaklaşık 2,6 milyar lira yatırım ve 760 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği kaydedildi. 2018 yılı net satışları 15,6 milyar lira seviyesine yükselen Şişecam'ın net kâr yaklaşık 3,4 milyar lira oldu. Şirket, 2017 yılı net kârını 1,7 milyar lira düzeyinde açıklamıştı.

Açıklamada İtalya ve Hindistan'da faaliyete başlayan yatırımlardan bahseden Kırman, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda dünyada ilk üçe girme, sürdürülebilir kârlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Önceki senelerde toplu sözleşmelerde komik zam oranları öneren, daha sonra farklı fabrikalarında defalarca grev gündemi oluşan Şişecam, iktidarı kullanarak grevleri yasaklatmaktan, emekçileri birbirlerine karşı grev kırıcı olarak kullanmaya çalışmıştı. Grevlerine tüm engellemelere rağmen devam eden işçiler kazanmış, taleplerini almışlardı.