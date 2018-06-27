AKP'nin BES zorbalığı sürüyor: 1 Temmuz'dan itibaren yeni emekçiler sisteme dahil edilecek

AKP'nin 2017 başından itibaren iş yeri büyüklüklerine ve sektörlere göre kademe kademem emekçileri zorunlu bireysel emeklilik sigortası (BES) sistemine dahil ettiği dayatma devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan işyerlerinde çalışanlar sisteme dahil edilecek.

AKP'nin 2017 başından itibaren iş yeri büyüklüklerine ve sektörlere göre kademe kademem emekçileri zorunlu bireysel emeklilik sigortası (BES) sistemine dahil ettiği dayatma devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan işyerlerinde çalışanlar sisteme dahil edilecek.

Milliyet yazarı Cem Kılıç, bugünkü köşesinde "Otomatk BES'in kapsamı daha da genişleyecek" başlıklı bir yazı kaleme alarak, BES konusunda kritik olan 1 Temmuz ve 1 Ocak 2019 tarihlerine dikkat çekti.

Cem Kılıç'ın yazısından satır başları şöyle:

Otomatik katılımlı BES’te çalışanların sisteme dahil edilmesi, esas olarak işverenlerin sorumluluğunda. 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla sisteme dahil olabilecek özellikte çalışanları olan işverenler bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundalar. Bu açıdan, işverenin başlıca sorumlulukları, emeklilik şirketinin seçimi, fonların seçimi ve katkı payının kesilmesi şeklinde. İşveren, ilk olarak her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketiyle sözleşme yapmakla yükümlü. Bununla birlikte, işverenin sisteme giriş esnasında çalışandan faiz içeren veya içermeyen fon tercihini alması gerekiyor. Eğer, tercihte bulunmayan çalışanlar söz konusu ise işveren çalışanı için tercih yapabiliyor. Son olarak, işveren katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla da yükümlüdür.

Diğer taraftan, işveren ve emeklilik şirketinin anlaşması durumunda, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerin icrası işveren tarafından emeklilik şirketine bırakılabilir.

Otomatik katılımlı BES’de kademeli geçiş devam edecek. Bu bağlamda, 1 Ocak 2019 tarihinde 5 ila 9 çalışanı olan işyerleri, 1 Temmuz 2019 tarihinde de 1 ila 4 çalışanı olan işyerleri kapsamda olacak ve yasada belirtilen özellikleri taşıyan çalışanlarını sisteme dahil edecek.

27 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla otomatik katılımlı BES’te yeni düzenlemeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemelerden ilki, otomatik katılımlı BES kapsamında çalışanların cayma hakkının Bakanlar Kurulu kararıyla 6 aya kadar uzatılabilecek olmasıydı. Diğer önemli düzenleme ise otomatik katılımlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni iş yerindeki sözleşmeye birikimlerinin aktarılması ve eski sözleşmeye devam edebilme hakkının kaldırılmasıydı.

BİR HATIRLATMA: BES ZORBALIĞI NEDİR?

Kısa adı BES olan Bireysel Emeklilik Sigortası AKP'nin icat ettiği bir uygulama değil. Dünya kapitalist sistemine dahil pek çok ülkede yıllardır kullanılagelen, AKP'nin de kârını ve rantını gördüğü için ithal ettiği bir uygulama...

İşçinin ücretinden zoraki yüzde 3 kesiyorlar, işçi istemiyorsa iki ay kesildikten sonra dilekçe verip parasını geri alabiliyor. Ancak başlangıçta her işçi sorgusuz sualsiz sisteme zorla dahil ediliyor. AKP'nin “otomatik katılım" adını verdiği bu zorbalıktan hangi patronlar ne kazanıyor?

Sayıştay eski baş denetçilerinden ve soL yazarı Kadir Sev, işte bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Devlet, sistemden çıkmazsan bireysel emeklilik hesabına 1.000 lira da ben yatıracağım diyor. Tam bir aldatmaca... Şirkete bugün verdiği paradan işçinin yararlanabilmesi için en az on yıl sistemde kalması ve 56 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Şirket, parayı onlarca yıl tek kuruş ödemeden kullanacak. İşçinin çıkarınaymış gibi yutturmaya çalışıyorlar. İşçinin brüt ücretinden yapılan yüzde 3 kesintinin yasadaki adı "katkı payı". Sanki devlet, işçiye emeklilikte ek paralar verecek, bu arada bir miktar da işçiden katkı bekliyor. Aslında hiç de öyle bir şey yok. Sistem, işçiden kesilen paraların şirketlere verilmesi, paradan para kazanacağı alanlarda değerlendirerek, emeklilik ya da ayrılma hakkını kullanmak isteyenlere getirisinin bir bölümünün verilmesi üzerine kurulu. Devletin, BES nedeniyle işçiye ödediği herhangi bir şey yok ki katkı istemeye yüzü olsun. Her ne kadar 2013 yılından bu yana, yüzde 25 de benden deyip şirkete yatırıyorsa da bu durum katkı payı denilmesine haklılık kazandırmıyor. Para yine şirkete veriliyor. Aklı olan insan, böyle bir sisteme neden razı olsun? Ücretinin yüzde 20’si emeklilik için SGK’ye yatırılıyor; üstelik devlet milyarlarca lira verip SGK’nin açıklarını karşılıyor, bütün bunların karşılığında, yoksulluk sınırının altında emekli aylığı ödenebiliyor. BES için en az 53, en çok 340 lira kesilen tutarlarla emeklilikte refah sağlayacak para hangi yatırımla kazanılabilir? Yapılan hesaplara göre, bugünkü değerlerle ayda en çok 80-100 lira gibi tutarlarda emekli aylığı ödenebileceği hesaplanıyor. Bunun adını, bireysel emeklilik sistemi koymuşlar. Adıyla bile aldatıyorlar. BES’e zorlamak için bordrodan kesilmesi, çıkmanın zorlaştırılması gibi akılları, 2012 yılında IMF verdi: "Tasarruflarınız OECD ülkelerinin oldukça altında, BES’i zorunlu yaparsanız biraz yükselir" dedi.

BES'İ KEMAL DERVİŞ GETİRDİ, AKP ZORUNLU KILDI VE UYGULADI

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi BES zorbalığı AKP'nin icadı değil. Uygulamak AKP'ye nasip oldu.

Peki Türkiye'ye bu BES zorbalığı hangi dönemde geldi?

Bu sorunun yanıtını da Kadir Sev anlatıyor:

Şimdi de 2001 yılına gidelim. BES Yasası, Ecevit'in Başbakanlığındaki Koalisyon döneminin olduğu 18 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasanın birinci maddesinde şunlar yazıyor: Bu Kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin... Kısacası, BES’in kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak sunulması AKP’nin buluşu değil. Denebilir ki, o tarihte zorunluluk öngörülmemişti. Ama 2017 Ocak ayına değin de zorunluluk yoktu. Yine denebilir ki; o dönemde Kemal Derviş vardı.

AKP'NİN BES ZORBALIĞI 2018'DE VE 2019'DA DEVAM EDECEK

2018 başında soL Haber olarak AKP'nin BES dayatmasını hatırlatmış ve yıl boyunca kademe kademe çeşitli işyerlerinin BES'e dahil edileceğini duyurmuştuk.