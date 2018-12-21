AKP’li patronun şantiyesinde iş cinayeti

Geçtiğimiz gün Transform Fikirtepe şantiyesinde bir işçi iş cinayetinde yaşamını kaybetti. AKP’nin kurucularından Macit Haldız’ın sahibi olduğu ve işin yapımını üstlenen Haldız İnşaat firmasınınsa iş cinayetinin üzerini sessiz sedasız kapatmaya çalıştığı söyleniyor.

19 Aralık Çarşamba günü Transform Fikirtepe şantiyesinde Ergün Tatlıdil adlı işçi 14.kat asansör boşluğundan düşerek feci şekilde can verdi. Hatay Uzunalıç mahallesinden olan işçisinin cenazesi ertesi gün defnedildi. Sigortasız olarak çalıştırıldığı söylenen işçinin ölümüne tepkilerini ifade eden diğer işçiler şantiyede herhangi bir iş güvenliği tedbiri olmadığını ve her gün yeni bir tehditle baş başa olduklarını söylediler.

AKP’nin kurucularından Macit Haldız’ın sahibi olduğu Haldız İnşaat firmasınınsa iş cinayetinin üzerini sessiz sedasız kapatmaya çalıştığı söyleniyor.

HALDIZ İNŞAAT KİMDİR?

1979 yılında Sakarya’da Macit Haldız tarafından kurulan Haldız İnşaat ilk faaliyetlerini inşaat sektöründe yürüttükten sonra AKP iktidarı ile kurduğu yakın ilişkilerin de sayesinde şu an 6 sektörde (İnşaat, Enerji, Gayrimenkul, Otomotiv, Sigorta, Medya) faaliyet göstermeye devam ediyor.

2016 yılında Kocaeli Real Avm arazisini satın alan AKP’li Haldız’ın şirket rantını artırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne kat ve emsal artışı sağlattığı haberlere konu olmuştu. Dönemin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve AKP’li belediye başkanlarının da isminin geçtiği projenin imar değişikliği daha sonra durdurulsa da Haldız İnşaat Kocaeli’nin en değerli arazilerinde kendisine sağlanan büyük avantajlarla ihya oldu.

İŞÇİLERE BASKI

İş cinayetinin yaşandığı Transform Fikirtepe projesi bir kentsel dönüşüm projesi. Proje Vakıfbank Emekli Sandığı Vakfı'nın iştiraki olan Obaköy Gayrimenkul A.Ş ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen 7. firması olan Haldız İnşaat ortaklığı ile inşa ediliyor.

İş cinayeti sonrasında Patronların Ensesindeyiz ağının temsilcilerinin şantiyeye yaptığı dayanışma ziyaretinde işçilerle durumu görüşmek isteyen PE temsilcileri firma güvenlikleri tarafından tacize maruz kaldı. Cinayetin duyulmaması adına şantiye içerisinde işçilere dönük büyük baskılar uygulandığı belirten PE temsilcileri son durumu “İşçilerle konuşmanın önüne geçecek önlemler alınmaktadır. Normal şartlar altında işin durdurulması gerekirken, siyasi destekleri sayesinde şantiyede çalışmalar halen sürmektedir” diye anlattılar.