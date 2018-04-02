AKP'den yeni emekli düzenlemesi: Açlık sınırının altında maaş ve kredi...

Milyonlarca emekliye açlık sınırının altında bir maaş veren AKP, geçinme imkanı bulamayan emeklilere ilişkin kredi ve avans düzenlemesine hazırlanıyor.

Emekliklere insanca yaşayabileceği bir maaş vermeyen, açlık sınırının altında bir maaş dayatan AKP, büyük geçim sorunu yaşayan emeklileri şimdi de kredi ve avansla esir alacak.

Hürriyet'in haberine göre, avans sistemiyle, emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup maaşlarının 3 katına kadar para alabilecek. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesilecek. İddiaya göre bunun için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

AKP'nin emeklileri bankalara teslim etme projesi ise 'faizsiz kredi' adı altında olacak. Habere göre AKP, emekliye kredi için bankalara teklif götürecek.

Maaşı 2 bin lira olan emekli, 20 bin liraya varan kredi çekebilecek. Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde kesilecek.