AKP'den 'süper teşvik' alan Vestel, işçiye siyaseti yasakladı

"Elektrikli araç pili" üretmek üzere "süper teşvikler"den yararlanan Vestel'in sahibi Zorlu Holding, "Etik İlkeler" adı altında işçilere imzalattığı beyanda siyaseti yasakladı. İşçilere imzalatılan belgede "Zorlu Grubu’na ait iş yerlerinde politik konularda propaganda yapmak gibi siyasi düşüncelerini yayma amaçlı faaliyetlere izin vermeyiz" denildi. Ayrıca bu kurala uymayan işçilerin ihbar edilmesi için "muhbirlik hattı" kuruldu.

Sermaye grupları siyasi iktidarın sağladığı tüm avantaj ve imtiyazlardan yararlanırken, işçilere siyaseti yasaklıyor. Bunun son örneklerinden biri de Zorlu Holding'te yaşandı.

AKP iktidarının geçen hafta açıkladığı "süper teşvik"lerden yararlanan Vestel, aldığı bu teşvikle "elektrikli araç pili" üreterek kârına kâr katacak. AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda 23 projeye "süper teşvik" sağlandığı açıklanmıştı. Bu projelerden biri de Vestel'in "elektrikli araç pili" yatırımıydı. Bu kapsamda Vestel 28,4 milyar liralık "yatırım teşvik belgesi" aldı. Uluslararası tekeller arasında önemli bir rekabet konusu olan "elektrikli pil" üretiminde Vestel'in ne kadar şansı olduğu tartışmalı. Grubun, o da uluslararası tekeller izin verirse, elektronik eşya üretiminde yaptığı gibi bir tür montaj ya da adaptasyon hattı kurması mümkün olabilir. Bu durumda teşvik belgesine konu tutarın çok yüksek olduğu ve esas meselenin bir teknoloji yatırımından ziyade cazip teşviklerden yararlanma olduğuna dikkat çekiliyor.

Beştepe'deki sarayda düzenlenen toplantıda AKP iktidarından "süper teşvik"i kapan Vestel, çalıştırdığı on binlerce işçiye siyaseti yasakladı.

İŞÇİYE SİYASET YASAK!

Zorlu Holding, tüm çalışanlarına "Etik İlkeler" adı altında bir belge imzalatmaya başladı. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül'ün ön sözünü yazdığı 31 sayfalık belgede, işçilere siyaset resmen yasaklandı. Belgenin 12'nci maddesinde "Zorlu Grubu’na ait iş yerlerinde politik konularda propaganda yapmak gibi siyasi düşüncelerini yayma amaçlı faaliyetlere izin vermeyiz. Şirket kaynaklarını (araç, bilgisayar, e-posta vb.) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis etmeyiz" denildi.

Böylece işçilerin, diğer işçilerle siyasi konularda konuşması ve politik başlıklarda paylaşımda bulunmasının önüne geçilmiş oldu.

MUHBİRLİK HATTI DA KURULDU

Aynı belgede, işçilere "muhbirlik" çağrısında da bulunuldu.

"Etik Davranış İlkeleri Uygulama Prensipleri" başlıklı bölümde e-posta adresi ve telefon numarası verilerek şöyle denildi:

"Etik İlkeler’in içeriğine aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu iletmek isteyen tüm çalışanlar, Etik İlkeler Bildirim Hattı’na e-posta ile ya da günün her saatinde telefonla ulaşabilirler."

Böylece iş yerinde siyasi bir çalışma yapan bir işçi, diğer işçiler tarafından patrona şikayet edilebilecek.

İŞÇİLER TEHDİT EDİLDİ

İşçilere imzalatılan beyanın en altında da, bu kuralları ihlal eden, örneğin siyasi çalışmada bulunan işçilerin disipline sevk edileceği belirtildi.