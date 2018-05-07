AKP'den seçim yatırımı: Orta boy patronlara Kredi Garanti Fonu desteği

2017'deki referandum öncesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği getiren AKP'nin, 24 Haziran seçimlerine kısa süre kalan ekonomisinde ibresi orta boy patronlara döndü. Vergi, imar ve öğrenci affı ile konutta KDV indiriminden sonra şimdi de KOBİ ve esnaflara KGF desteği geliyor.

AKP'nin seçim yatırımları devam ediyor. 30 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve maliyetinin 24 milyar liranın çok üstünde olduğu öne sürülen seçim paketi yarın TBMM'de görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, 8 Mayıs Salı gününden itibaren emekliye Ramazan ve Kurban bayramları öncesi bin lira ikramiye ödenmesi, imar affı gibi düzenlemelerin yer aldığı Torba Tasarı görüşmelerine başlanacak.

BİR SEÇİM RÜŞVETİ DE ORTA BOY PATRONLARA

Bu yıl Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) daha farklı bir yol çizen hükümet, vergi ve imar affını odağına alan geniş çaplı bir paket açıkladı. Emekliye, öğrenciye verilen desteklerin yanı sıra şimdi orta boy patronlara bir destek daha geliyor.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca esnaf kefalet kooperatifinden indirimli kredi kullanan bir esnaf, başka devlet desteklerinden yararlanamıyor. Bunun yarattığı sıkıntıyı gidermek için ekonomi yönetimi iki ayrı paket hazırladı. Özel esnaf desteği aldığı için devletin kredi desteğinde yararlanamayanlara nokta atışı ile ulaşılacak.

TESKOMB ÜYELERİ FAYDALANACAK

Esnaf Kart’ın bir ayağında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) olacak. Yakın zamanda çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı ile hayata geçirilecek destek paketinden, TESKOMB üyesi esnaf yararlanacak. Konuyla ilgili bazı bankaların çalışmaları olduğu da öğrenildi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre halen piyasada ticari kredi kartlarının bulunduğunu, ancak bunun faizinin yüksek olduğunu belirterek, esnafın acil nakit ihtiyaçlarının, faiz oranı daha düşük bu kredi kartı ile karşılanacağını kaydetti.

Başka kaynak da daha önce açıklanan ve TOBB’a bağlı 365 oda ve borsanın 6 bankayla işbirliği ile hayata geçirdiği Nefes Kredisi’ne atıfta bulunarak, “Yapılan düzenlemeler sonrasında, esnafın elinin bir de kartlar tarafında rahatlatılması amaçlanıyor” dedi.

KOSGEB’in yeni destek paketinin hayata geçirilmesinde ise son aşamaya gelindi. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt’un açıkladığı yeni destek paketi uyarınca, destekten yararlanmak isteyen şirket öncelikli olarak bankaya başvuracak. Başvurular bunun ardından KOSGEB’e iletilecek. KOSGEB de bulunduğu sektör ve firmanın kendi özelliklerine bağlı olarak bir kredi limiti belirleyecek.

Firmanın kamuya borcu olup olmadığına ilişkin bankaların halen uyguladığı kısıtlamalar devrede olmayacak. Burada üst limit 500 bin lira olacak ve aşağı doğru kademeli olarak inecek. Örneğin stratejik alanda, teknolojik üretim yapan şirketlere 500 bin liralık kredi limiti belirlenecek. Bu sektör için yatırım kredilerinde doğrudan 6 puanlık bir faiz indirimi uygulanacak. Eğer şirket yerli malı makine-teçhizat kullanıyorsa, faiz indirimine 4 puan daha ilave edilecek ve toplam faiz indirimi yüzde 10’u bulacak.

KOSGEB mevcut desteklerinin önemli bir bölümünü, çağrıya çıkarak gerçekleştirirken, bu destekte herhangi bir çağrı yapılmayacak ve koşulları uyan tüm şirketler desteklerden yararlanabilecek.